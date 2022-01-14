菜賣不出去無法繳罰鍰 執行官義助「叫賣」半天掃空

為強力執行滯納稅款、罰鍰、通行費案件，行政執行署嘉義分署積極進行執行動作，查封除已常見的汽機車、房地之外，還有高山茶，連高山蔬菜都有，展現嘉義分署的鐵腕執行力，不乖乖繳納者切勿心存僥倖。不過，分署也有柔情一面，得知菜農無力繳清稅款，協助幫忙銷售，不到半天銷售一空，繳納部分欠稅。

年約55歲的阿里山鄉黃姓婦人因欠繳牌照稅1萬5千元遭有關單位移送強制執行，嘉義分署派員前往執行時，黃婦面有難色地表示並非有意不繳稅費，而是菜園裡裁種的蔬菜都賣不出去，無力繳費。

執行署人員看到這些高山蔬菜包括大豌豆、高麗菜、白菜、刈菜、山茼蒿、山芹菜等數種，認為如果到山下應該會有很多人有興趣，於是幫忙銷售，早上新鮮高山蔬菜送到分署沒多久被多位民眾搶購一空，共賣得2772元，繳付部分稅款，黃婦表示會繳清其他稅費。

嘉義分署統計去年11月15日起至今查封汽車2輛，還有機車、高山茶葉、高山蔬菜等，不動產方面包括檳榔園在內19筆土地房屋，並拘提到1人，完全清償的有6件，部分清償辦理分期繳納者有38件。