兄被控殺阿嬤 妹妹在美國視訊作證 全案2月24日宣判

台中市民阮哲夫被控殺害阿嬤郭婦，盜領存款及解約金442萬，去年被依殺害直系血親尊親屬等罪起訴、台中地院今天上午召開辯論庭，阮男的妹妹在美國以遠距視訊作證，作證曾經在家中看到阿嬤的假牙，也曾在哥哥的行李發現10多顆牙齒。阮男坦承盜領存款及解約金，但否認殺害阿嬤，辯稱阿嬤接受補助做另付假牙。合議庭將於2月24日宣判。

偵辦該案的台中地檢署檢察官張凱傑，去年9月間起訴阮哲夫（37歲），懷疑阮男與劉姓女友失蹤案有關。2007年6月間，劉女與阮男就讀南部知名大學四年級，她返回彰化老家，為老父慶生，離家後，15年來未見蹤影，檢察官針對劉女失蹤案，持續借提因案在監執行的阮男，針對相關疑點調查。

阮哲夫的妹妹因發現哥哥盜領阿嬤的退休俸，他竟惱羞成怒，掐妹頸部，還持電擊棒電擊妹妹，二審法官依偽造有價證券、偽造文書、傷害等罪將阮男判刑6年定讞。阮男入獄執行，檢察官就劉女失蹤案，多次提訊阮男調查。

阮哲夫在阿公過世後，7年前殺害阿嬤郭婦，盜領312萬存款，而阿嬤生前曾向人壽保險投保，透過林姓女保險員，偽簽阿嬤的簽名，再由阮的母親楊婦偽冒郭婦接受電訪，詐領130萬解約金，阮否認殺害阿嬤，辯稱阿嬤失蹤，不知下落，但阮經測謊未過，且檢警查扣到阿嬤的假牙，台中地檢署去年9月初，依殺害直系血親尊親屬等罪起訴阮哲夫，檢察官認阮男冷血、無教化可能，請法官從重求處死刑，

台中地院合議庭今天上午在第二法庭召開辯論庭，由證人阮哲夫的妹妹在美國以遠距視訊作證，她說11年前哥哥大學畢後，曾經寄行李回家，她在哥哥行李發現有10多顆牙齒，因她曾擔任過牙醫助理，從牙根即可確定是人類的牙齒。阮妹並說曾看過哥哥帶劉女回家，但2人相處的不是很好，同時阿嬤也曾說哥哥與女朋友劉女講電話時態度不佳。

阮妹證稱，哥哥在讀大學期間，生活費由阿公支付，畢業後沒有工作，每天打電腦、睡覺。哥哥有次帶一隻貓回來，至第2天阿嬤告訴她，哥哥已經把貓解剖了。

接著，阮妹又證稱7年前嬤出院後就失蹤了，她詢問哥哥，哥哥說不能報案，怕阿嬤領不到錢，哥哥說有請偵探協助調查出阿嬤在中南部。阮妹又證稱曾在家裡發現阿嬤的假牙，並問哥哥為何阿嬤沒帶假牙出去，阮男回稱阿嬤做新假牙。