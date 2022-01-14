萬物皆漲 南檢啟動查緝民生犯罪聯繫平台

近來國內民生物價波動，民眾對於「萬物齊漲」很有感，台南地檢署啟動查緝民生犯罪聯繫平台，今天上午與市警局、市調處、衛生局及消保官等訊視會議，對不法囤積哄抬行為，從速從嚴查辦。南檢指出，目前有1件針對食品原料案件，正在調查當中。

行政院上月責成法務部，成立物價聯合稽查小組主動稽查，據了解，該小組掌握1年多來民生物資異常波動名單，並由檢警調等進一步稽查，調查是否有違法囤積或哄抬價格等情事。

至於台南部分，即有一食品原料被列名其中，且是全國生產大宗。該小組成員表示，已調取相關資料，進一步查核有無異常波動。

台南地檢署為查緝違法囤積或哄抬價格等民生犯罪，啟動查緝民生犯罪聯繫平台，且為因應近日新冠肺炎疫情升溫，減少與會者舟車勞頓，上午邀集市警局、市調查處、衛生局、消保官等相關機關召開視訊會議。

檢察長葉淑文表示，該平台建立密切橫向聯繫管道，全力共同查察違法囤積哄抬不法行為，若涉及刑事不法，依法速查嚴辦，若涉及行政罰則，由主管機關依法查處，遏止違法情事。

消費者保護官室主任馮祺雯說，目前並未接獲相關消費爭議案件。自上月底起，市府春節稽查小組不定期走訪各大賣場、傳統市場及年貨大街訪查物價，並視年節期間各市集情狀，機動、適時辦理查核。