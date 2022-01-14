鄰居狼犬咬傷國民黨前副秘書長 倒地濺血全身20處傷口

國民黨前副秘書長、前發言人張榮恭去年2月在自家社區「白雲山莊」遭王姓女住戶養的狼犬「瑪莉」咬傷，倒在樓梯間、地上一攤血跡，張事後到醫院驗傷並提告過失傷害，士林地方法院審結，認為王女未讓「瑪莉」戴防咬口罩，也未牽繩，依過失傷害罪判王女拘役55天，可易科罰金5萬5千元。

起訴指出，王女2021年2月13日下午4點在陽明山白雲山莊社區遛「瑪莉」，卻未幫「瑪莉」戴防咬嘴罩，也未跟在「瑪莉」身旁。張當時接獲管理員通知下樓關車燈，帶著愛犬「花花」一起，走到一樓樓梯時，「瑪莉」看到「花花」便衝上前，張阻止，遭「瑪莉」撲倒咬傷，手心、手臂、膝蓋多處挫傷及紅腫。

張事後到醫院驗傷，發現全身20處受傷，申請診斷證明書並提告王，王到案坦承過失，但否認「瑪莉」咬傷張，稱「瑪莉」是咬傷「花花」。

張出庭時說，過程中，王都沒有阻止「瑪莉」，當下還帶著「瑪莉」跟另外一隻狼犬回家，自己全身傷躺在地上，留有一攤血跡，還要去找被嚇到的「花花」，結果發現「花花」脖子也有受傷。

陳姓管理員證稱，一開始先聽見狗叫聲，看監視器發現2隻狗在打架，又聽到張在叫自己，趕過去發現張滿手是血。

王坦承她要讓「瑪莉」暫時活動大小便，沒有讓「瑪莉」戴上防咬口罩。