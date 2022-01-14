陸企撒2億元挖台灣高科技人才 竹檢搜索竹北電子公司

中國企業合肥聯睿微電子科技有限公司，透過呂姓男子在新竹縣竹北市一間商辦成立藍芯微電子有限公司，並以境外紙上公司匯款新臺幣2億元，招募晶片設計高科技人才，為陸企從事藍芽耳機、手環晶片的設計研發工作案。新竹地檢署訊問後，14日以呂男涉嫌違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例提起公訴。

新竹地檢署指揮法務部調查局新北市調查處，偵辦陸企合肥聯睿微電子科技有限公司，檢方指出，該陸企透過44歲呂姓男子在竹北成立藍芯微電子有限公司，並透過境外薩摩亞紙上公司匯款初估新臺幣2億元來臺，以人力銀行網站招募晶片設計高科技人才，私設研發中心，為陸企從事藍芽耳機、手環晶片之設計研發工作案。

新竹地檢署檢察官於13日指揮調查官，持臺灣新竹地方法院核發的搜索票搜索2處所、傳喚呂男及相關證人15人到案，查扣員工錄取通知書、存摺、手機、筆電等證據。

經新竹地檢署營業秘密專責檢察官6人漏夜訊問後，於14日凌晨，以呂男涉嫌違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例第40之1條第1項規定，諭知呂男具保20萬元。