人權律師被控性侵 無證據獲不起訴

1名人權律師在某大學研討會，結識1名已婚的女學生，女學生離婚後反控訴這名律師，在電影院內強拉她進女廁口交。這名律師表示「根本沒這回事」。高雄地檢署認為，全案僅告訴人單一指述，並無相關證據證明李涉強制性交罪，處分全案不起訴。

據檢方了解，女學生與這名律師結識後，曾進一步交往，女生控訴，2人在2018年7月到高雄市十全電影院看電影，遭律師「半強迫」拉進女廁逼口交1次，約1個多月後，她到精神科就診，自述丈夫發現她外遇後，與她離婚，令她對未來感到失望才尋求協助。女生則在2年後才提告遭性侵。

高雄雄檢偵辦全案，這名律師堅決否認有何妨害性自主犯行，稱他沒有印象曾與女生去看電影，也不曾和女生發生性行為。他今天說，「這件事檢察官已查得很清楚」、「根本沒這回事」。