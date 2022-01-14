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人權律師被控性侵 無證據獲不起訴
1名人權律師在某大學研討會，結識1名已婚的女學生，女學生離婚後反控訴這名律師，在電影院內強拉她進女廁口交。這名律師表示「根本沒這回事」。高雄地檢署認為，全案僅告訴人單一指述，並無相關證據證明李涉強制性交罪，處分全案不起訴。
據檢方了解，女學生與這名律師結識後，曾進一步交往，女生控訴，2人在2018年7月到高雄市十全電影院看電影，遭律師「半強迫」拉進女廁逼口交1次，約1個多月後，她到精神科就診，自述丈夫發現她外遇後，與她離婚，令她對未來感到失望才尋求協助。女生則在2年後才提告遭性侵。
高雄雄檢偵辦全案，這名律師堅決否認有何妨害性自主犯行，稱他沒有印象曾與女生去看電影，也不曾和女生發生性行為。他今天說，「這件事檢察官已查得很清楚」、「根本沒這回事」。
檢方查出，女生倘若遭強制性交，按理應憎惡而避之唯恐不及，但女生後來卻還曾送生日卡片給律師，留言感謝、祝福等語，與她稱遭性侵的情節大相逕庭，而且全案僅女生的單一指述，並無相關證據佐證，難憑女生片面指訴，就繩以強制性交罪責，因此處分不起訴。
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