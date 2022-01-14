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政治立場相左！里長怒飆網友「王八蛋」遭判拘役20天
高雄內門瑞山里長謝振城，因不滿網友與他的政治立場相左，在自己經營的Youtube「石頭里長」影音平台；連續飆罵「王八蛋、臭雞蛋、騙子、畜生、狗兒子、雜種、龜兒子、騙神仔、神棍」等語，遭網友提告。近日審結，地院將謝振城依公然侮辱罪，共2罪，處拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。
判決指出，謝振城於自己經營的Youtube「石頭里長」影音平台，該影音直播為不特定多數人均可見聞，卻在2020年8 月3 日及5日，與蔣姓網友政治立場相左而在直播時，辱罵對方。
謝振城直播時，飆罵「王八蛋、臭雞蛋」、「騙子、畜生、狗兒子、雜種、龜兒子、騙神仔、神棍」、「詐騙集團、烏龜王八蛋，畜生不如的雜種平師」等語，足以貶損對方名譽及社會評價。事後蔣姓網友對謝振城提告，警詢、偵訊及審理時，謝皆坦承犯行。
地院審酌，謝振城為智識成熟的成年人，因政治立場不同而心生不滿，不思克制情緒及理性處事，竟公然於網路影音平台上，辱罵他人；經審理，地院將謝振城依公然侮辱罪，共2罪，處拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。記者實際致電詢問，謝振城並未對於判決結果做出回應。
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