妙齡女2次毒駕拒繳罰鍰 台南分署查封休旅車限期繳清

台南市27歲林姓女子2018年間因2次毒駕違規，且未參加毒品危害講習被處怠金，合計17萬5000元，而被移送執行署台南分署強制執行，雖然她前後償還後尚欠10萬8000元，執行官昨天上午準備查封名下休旅車未果，下午她主動到案又繳納5萬元且將休旅車交付查封，經限期2月底前須繳清餘款，否則愛車恐遭拍賣。

林女因2次毒駕違規分別被裁處9萬、8萬元，又因無正當理由不參加毒品危害講習，被處5000元怠金，共遭裁處2筆交通罰鍰及1筆怠金，合計17萬5000元，因逾期未繳納，分別被台南市府交通局、台南市刑大隊移送行政執行署台南分署強制執行。

台南分署表示，去年5月間接獲移送案件後，即積極向林女催繳，其間先後償還6萬7000元，尚欠10萬8000元。執行官發現她名下尚有一部2014年份TOYOTA RAV4休旅車可供執行，昨天上午到她安南區住家準備查扣該部休旅車，但未尋獲該車，留下執行通知。