快訊

整理包／雙北、桃園民眾看過來 第3劑疫苗預約方法及接種地點

高雄左營工地疑傳爆炸 2工人送醫 10多年前是加油站

妙齡女2次毒駕拒繳罰鍰 台南分署查封休旅車限期繳清

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市27歲林姓女子2018年間因2次毒駕違規，且未參加毒品危害講習被處怠金，合計17萬5000元，而被移送執行署台南分署強制執行，雖然她前後償還後尚欠10萬8000元，執行官昨天上午準備查封名下休旅車未果，下午她主動到案又繳納5萬元且將休旅車交付查封，經限期2月底前須繳清餘款，否則愛車恐遭拍賣。

林女因2次毒駕違規分別被裁處9萬、8萬元，又因無正當理由不參加毒品危害講習，被處5000元怠金，共遭裁處2筆交通罰鍰及1筆怠金，合計17萬5000元，因逾期未繳納，分別被台南市府交通局、台南市刑大隊移送行政執行署台南分署強制執行。

台南分署表示，去年5月間接獲移送案件後，即積極向林女催繳，其間先後償還6萬7000元，尚欠10萬8000元。執行官發現她名下尚有一部2014年份TOYOTA RAV4休旅車可供執行，昨天上午到她安南區住家準備查扣該部休旅車，但未尋獲該車，留下執行通知。

林女下午即主動到案，先行繳納5萬元及將休旅車交付查封，執行官則限期她於2月底前須繳清所欠5萬8000元款項。

林姓女子昨天下午即主動到案，先行繳納5萬元及將休旅車交付查封。記者邵心杰／翻攝
林姓女子昨天下午即主動到案，先行繳納5萬元及將休旅車交付查封。記者邵心杰／翻攝
台南分署限期2月底前林女須繳清餘款5萬8000元，否則愛車恐遭拍賣。記者邵心杰／翻攝
台南分署限期2月底前林女須繳清餘款5萬8000元，否則愛車恐遭拍賣。記者邵心杰／翻攝

台南 休旅車 毒品

延伸閱讀

滯欠ETC通行費台中第一名 查封3輛遊覽車後請求分期

無照超速酒駕又欠通行費 300坪檳榔園面臨查封法拍

男拒繳罰金房子被查封 房屋買家代償47萬保都更

影／憂名下房產遭二次查封 酒駕男急籌款繳清罰鍰

相關新聞

國巨前總裁陳木元涉違反航空法判無罪 檢察官上訴

國巨前總裁陳木元涉無照駕駛直升機遭台東地檢署依違反民用航空法起訴，台東地方法院判無罪。台東地檢署認為地院對「飛航」的解釋...

通緝犯投案前受朋友餞行遇警 被捕反而省下車錢

莊姓男子遭通緝2年，在朋友勸說下決定要向地檢署報到，1月12日晚間，朋友為他餞行，聚餐後，他卻在街頭上未戴口罩，正巧遇警...

滯欠ETC通行費台中第一名 查封3輛遊覽車後請求分期

台中市某遊覽車公司羅姓老闆，從2019年起迄今，積欠ETC通行費達3311件，金額達109萬餘元，為台中地區積欠ETC通...

聲稱救貓卻涉嫌刺破車胎 女子遭判拘役40日

嘉義市王姓女子與洪男有嫌隙，有天洪男發現汽車輪胎被人惡意刺破洩氣無法使用，洪男透過監視器看到王女拿著美工刀出沒在愛車周邊...

低價賤賣亞太電信寬頻業務 王令麟確定要賠2億元！

東森集團總裁王令麟和父親、時任亞太電信董事長王又曾等人捲入力霸東森掏空案，以低價將亞太電信纜線數據機寬頻上網（Cable...

二寶媽欠繳罰款11萬元裝窮不繳 「天眼」抓包做美甲

彰化市洪姓女子滯欠交通違規罰鍰、使用牌照稅及健保費共計11萬多元遭移送執行，行政執行署彰化分署原本考量她須獨力扶養兩名子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。