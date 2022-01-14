通緝犯投案前受朋友餞行遇警 被捕反而省下車錢

莊姓男子遭通緝2年，在朋友勸說下決定要向地檢署報到，1月12日晚間，朋友為他餞行，聚餐後，他卻在街頭上未戴口罩，正巧遇警攔查，查出他有2案通緝，立即逮捕他送往台北地檢署到案。

據了解，莊姓男子（26歲）原本住台北，2020年4月1日涉竊盜案由新北地檢署通緝，又因一再沒接受役男體檢，涉妨害兵役，去年4月23日，再由台北地檢署發布通緝。

莊南下高雄逃捕2年，最近朋友勸他別再到處躲藏，他也決定要主動向地檢署報到，1月12日晚間，朋友辦聚餐為他餞行，1月12日晚間10時40分許餐會結束，在高雄市新興區南台路，因沒戴口罩，遇到新興警分局攔查，察問身分，他便坦承遭通緝。