聲稱救貓卻涉嫌刺破車胎 女子遭判拘役40日

嘉義市王姓女子與洪男有嫌隙，有天洪男發現汽車輪胎被人惡意刺破洩氣無法使用，洪男透過監視器看到王女拿著美工刀出沒在愛車周邊，認為王女涉有重嫌，氣得報警；王女辯稱因為聽到貓求救聲，拿美工刀是要救貓，輪胎不是她刺破；但救貓說法有違常理，也有王女蹲在輪胎旁的監視畫面，嘉義地院依毀損罪判處拘役40日，得易科罰金，可上訴。

據了解，王女與張姓前男友交惡並互有爭訟，張男與洪男是好友，王女懷疑前男友在洪男面前抱怨講她壞話，因而2人發生嫌隙，去年8月31日晚洪男停在嘉義市某地下停車場內的愛車遭人惡意刺破左方前後輪胎，洩氣無法使用，洪男調閱停車場監視器畫面看到王女曾鬼祟地拿美工刀蹲在輪胎旁，直覺她就是刺輪胎嫌犯，氣得報警。

王女到案後雖然坦承當時有拿美工刀走近洪男車輛左側，但她矢口否認毀損輪胎，辯稱，是聽到有貓叫聲，怕貓是被東西纏住，所以就拿美工刀要去救貓，沒有蹲下刺破輪胎。

由於王女堅持救貓的說法以及不願賠償和解，警方最後依毀損罪嫌送辦。

法官審視監視畫面、輪胎上有明顯尖銳物體切劃痕跡等證據，再以常情衡量，日常生活中聽見生物、鳥獸鳴叫，感到好奇，會先前往探詢究竟，而不是預先臆測，被告辯稱聽到貓叫聲即先揣測是遭不明物品纏繞，所以才拿美工刀靠近對方車輛的說法，並不合理。