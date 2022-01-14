滯欠ETC通行費台中第一名 查封3輛遊覽車後請求分期

台中市某遊覽車公司羅姓老闆，從2019年起迄今，積欠ETC通行費達3311件，金額達109萬餘元，為台中地區積欠ETC通行費第一名，加上其他罰鍰共欠136萬餘元，經執行官查扣羅的3輛遊覽車，羅辯稱新冠肺炎期間，生意大幅下降，僅有正常的百分之5營業額，請求分期付款，第1期繳納10萬餘元後，餘分25期每月繳納5萬元。

行政執行署台中分署依法務部指示，積極與交通部高速公路局及臺中市政府交通事件裁決所聯繫，自去年11月15日起，就滯納交通罰鍰及ETC車輛通行費之義務人與全國13個執行分署聯合展開大執法，鎖定欠繳20萬元以上義務人優先強力執行外。

執行官表示，羅姓負責人經營遊覽車公司，名下有11台遊覽車，其中有4台年份在5年內的遊覽車，2019年起ETC通行費達3311件，金額為109萬3123元都不繳，為台中分署受理ETC通行費案件第1名之欠繳大戶，如果包括監理費56件（7萬8130元）、交通罰鍰397件（12萬1592元）、牌照稅12件（6萬8808元）等費用總計欠繳3776件、欠費136萬1653元。

執行官至現場執行發現遊覽車均不在營業地，仍持續與交通部高速公路局等機關合作，持續追查，終於發現1 台（2006年份)遊覽車之下落依法加以查封，再要求羅姓負責人提出另2台遊覽車（2006年份)供查封。

羅姓負責人表示近2年多來，因新冠肺炎影響使得公司營業額只有先前正常的百分之5營業額，每月為了車貸、員工薪資、房屋租金等費用每月賠付30至50萬，無法一次完納公法上金錢給付義務。