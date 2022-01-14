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低價賤賣亞太電信寬頻業務 王令麟確定要賠2億元！

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

東森集團總裁王令麟和父親、時任亞太電信董事長王又曾等人捲入力霸東森掏空案，以低價將亞太電信纜線數據機寬頻上網（Cable Modem） 業務賣給凱雷集團，亞太電信受有損失提告求償，二審原判王令麟免賠，但被最高法院廢棄發回；更一審逆轉判王令麟要賠2億元，並從2014年開始至清償日止按年息5%計算利息，最高法院駁回上訴，全案確定。

王令麟在2005年、2006年間與亞太電信（原名東森寬頻電信股份有限公司，後更名為亞太固網寬頻公司、亞太電信）當時的董事王又曾等人，認為亞太電信經營的Cable Modem業務獲利豐厚，為了高價出售他掌握的東森媒體科技公司股權，共同以綁約方式，在2006年3月間與美商凱雷集團（Carlyle Group）簽買賣契約，以26億3852萬元出售Cable Modem業務。

亞太電信主張，公司Cable Modem業務獲利豐厚，是公司重要資產，沒有理由出售，Cable Modem業務價值48.6億元，認為受有價差22.27億元損害，請求王令麟、王令僑、王令一、王金世英連帶賠償9億7496萬餘元本息。

二審判王令麟免賠，其他3人要連帶賠償9億7496萬餘元，亞太電信不服，就王令麟免賠部分提上訴，要求王令麟給付2億元本息。最高法院認為，檢方當時未起訴王令麟，起訴書也未提王令麟參與犯罪，是否能以方公訴時間點計算請求權時效仍有疑問，廢棄判決，發回更審。

台灣高等法院更一審指出，王令麟2005年至2006年間擔任東森媒體公司董事與名譽董事長、東禾媒體公司董事，實際掌控東森媒體公司股權達53.273%，與王又曾等家人將Cable Modem業務以26.38億元低價賣給凱雷集團，凱雷集團則以每股32.4元高價向王令麟購買東森媒體公司股權。

更一審認為，王令麟等人為求高價出售東森媒體公司股權，卻低賣亞太電信Cable Modem業務，且王令麟刑法背信罪也經判決確定，認定應負損害賠償責任，亞太電信請求王賠償2億有理由。案件上訴，最高法院認為原審判決沒有違誤，駁回上訴確定。

東森集團總裁王令麟。圖／聯合報系資料照片
東森集團總裁王令麟。圖／聯合報系資料照片

王令麟 王又曾 台灣高等法院

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