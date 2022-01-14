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二寶媽欠繳罰款11萬元裝窮不繳 「天眼」抓包做美甲

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市洪姓女子滯欠交通違規罰鍰、使用牌照稅及健保費共計11萬多元遭移送執行，行政執行署彰化分署原本考量她須獨力扶養兩名子女，原本准予分期繳納，卻發現她未正常繳納，卻進出指甲彩繪店，執行官將她的車輛查扣，逼得她當天就將逾期的分期欠款繳清，之後也正常繳款。

彰化分署主任執行官胡天賜表示，洪女上月車輛被查獲，她滯欠交通違規包括於禁止臨時停車處停車遭罰1200元，行駛高速公路違規使用路肩遭罰6000元及多筆停車收費處罰單等。

彰化分署2020年5月查知她無其他存款時，便將她名下自用小客車一輛查封，但當時洪女表示為單親家庭，需獨力扶養2名未成年子女，且家教收入每月僅2萬餘元，因此申請同意她以每月1000元方式分期繳納，但繳了第四期後即未再正常繳款，經聯繫都以假藉疫情影響因素不繳。

彰化分署後來透過「天眼系統」在彰化市四維路一間美容美甲店前發現到她的車輛，準備將她的車輛查扣，執行官表示，洪女見愛車將被拖吊，隨即與其母親從美甲店跑出來，請求暫勿拖吊，但見洪女與母親穿著打扮不俗，且其本人指甲也有鮮豔亮麗的彩繪，懷疑她是前來消費。她解釋僅是陪同母親前來做彩繪指甲，自己並未參與。

執行官考量她仍有接送小孩需要，因此同意暫不拖吊車輛，洪女當天到分署補足拖欠未繳的分期金額1萬元，目前已回復正常繳納中。

法務部行政執行署彰化分署藉由彰化縣地方稅務局「天眼車牌辨識系統」科技，協助找到行為人使用的車輛並予以查封，從根源斷絕交通違規行為繼續發生，從2018年9月至今「天眼系統」已查獲欠稅車輛達145輛。

彰化分署表示，交通違規罰鍰義務人如因經濟困難無法一次繳清，得申請辦理分期，但如明明有資力而故意違約拖欠不繳，執行人員將續行執行程序，查扣存款、薪資、運用科技執法及大數據加強查封拖吊車輛，進一步可能查封房產。

「天眼車牌辨識系統」發現洪姓女子的車輛正停放在美甲店前。圖／彰化分署提供
「天眼車牌辨識系統」發現洪姓女子的車輛正停放在美甲店前。圖／彰化分署提供
彰化市洪姓女子滯欠交通違規罰鍰、使用牌照稅及健保費共計11萬多元遭移送執行。圖／彰化分署提供
彰化市洪姓女子滯欠交通違規罰鍰、使用牌照稅及健保費共計11萬多元遭移送執行。圖／彰化分署提供
洪女（左）卻假藉疫情不繳11萬元車輛違規罰鍰 ，執行官追車當場抓包。圖／彰化分署提供
洪女（左）卻假藉疫情不繳11萬元車輛違規罰鍰 ，執行官追車當場抓包。圖／彰化分署提供

交通違規 天眼

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