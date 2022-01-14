100萬飛了！ 控夫搞外遇 高院質疑蒐證1年無曖昧照翻盤

陳姓婦人控廖姓丈夫多次施暴，她和子女迫於無奈而另行租屋，但廖卻住進楊姓婦人住處，兩人出雙入對如愛侶。陳婦認為配偶權遭侵犯，提損害賠償訴訟，向廖和楊婦求償200萬元，新北地方法院判兩人連帶賠償100萬元。廖與楊婦上訴，台灣高等法院認為陳婦花1年蒐證，卻只拍到12個影像，且影像無法證明兩人曖昧，改判她敗訴確定。

廖姓丈夫與陳姓妻子結婚40年，育有3子。陳婦稱丈夫自1991年後就沒有固定工作收入，愛喝酒賭博，不僅欠債還差點被執行管收，都靠她出手解決困境，但丈夫卻汙衊她「討客兄」，還經常對她施暴、砸毀家中物品。陳婦2018年間和孩子另外租屋，後來也聽聞丈夫搬家，打聽之下竟發現他和楊姓婦人同居一處，連對待楊女的孩子都如親生。

陳婦不滿楊婦對外宣稱丈夫已經「離婚」，而丈夫和楊婦卻同居，破壞她婚姻，提告求償。廖則澄清和楊婦是「房客」、「房東」關係，他每個月花1萬元向楊婦承租3樓的空間，但新北地院認為楊婦是「二房東」，她的房租每月為1萬3千元，廖的租金不合比例，且廖多次赤裸上身站在1樓門口，楊婦也在現場，互動不單純。

新北地院認為廖和楊婦的互動逾越正常男女交往，判賠償陳婦100萬元。

廖姓男子和楊姓婦人上訴。廖指當初妻子搬家時，把一切生活用品和他的工作文件都帶走，原租屋處不堪居住，只得搬到新北市土城區的廠房生活，但工廠不適合居住，恰巧楊姓婦人承租3層樓的透天厝，他才租下3樓的空間。廖強調「未曾同居」。

高院調查，楊婦向金姓婦人租屋，因她需負擔裝潢、買家具，因此以每個月1萬元的價格將3樓分租給廖，確實有與金姓婦人的租賃契約可佐。陳婦拍到丈夫穿著「四角內褲」的影像時間為深夜11點，影像裡有消防車，像是鄰居發生事故，才急忙走出屋外，沒有違反常情。