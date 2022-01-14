快訊

北市疫苗預約今再開放 上午9時至下午5時可上平台預約

「工作興趣差異大」郝明義自曝離婚 簽字後仍吃飯看電影

聽新聞
test
0:00 / 0:00

100萬飛了！ 控夫搞外遇 高院質疑蒐證1年無曖昧照翻盤

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓婦人控廖姓丈夫多次施暴，她和子女迫於無奈而另行租屋，但廖卻住進楊姓婦人住處，兩人出雙入對如愛侶。陳婦認為配偶權遭侵犯，提損害賠償訴訟，向廖和楊婦求償200萬元，新北地方法院判兩人連帶賠償100萬元。廖與楊婦上訴，台灣高等法院認為陳婦花1年蒐證，卻只拍到12個影像，且影像無法證明兩人曖昧，改判她敗訴確定。

廖姓丈夫與陳姓妻子結婚40年，育有3子。陳婦稱丈夫自1991年後就沒有固定工作收入，愛喝酒賭博，不僅欠債還差點被執行管收，都靠她出手解決困境，但丈夫卻汙衊她「討客兄」，還經常對她施暴、砸毀家中物品。陳婦2018年間和孩子另外租屋，後來也聽聞丈夫搬家，打聽之下竟發現他和楊姓婦人同居一處，連對待楊女的孩子都如親生。

陳婦不滿楊婦對外宣稱丈夫已經「離婚」，而丈夫和楊婦卻同居，破壞她婚姻，提告求償。廖則澄清和楊婦是「房客」、「房東」關係，他每個月花1萬元向楊婦承租3樓的空間，但新北地院認為楊婦是「二房東」，她的房租每月為1萬3千元，廖的租金不合比例，且廖多次赤裸上身站在1樓門口，楊婦也在現場，互動不單純。

新北地院認為廖和楊婦的互動逾越正常男女交往，判賠償陳婦100萬元。

廖姓男子和楊姓婦人上訴。廖指當初妻子搬家時，把一切生活用品和他的工作文件都帶走，原租屋處不堪居住，只得搬到新北市土城區的廠房生活，但工廠不適合居住，恰巧楊姓婦人承租3層樓的透天厝，他才租下3樓的空間。廖強調「未曾同居」。

高院調查，楊婦向金姓婦人租屋，因她需負擔裝潢、買家具，因此以每個月1萬元的價格將3樓分租給廖，確實有與金姓婦人的租賃契約可佐。陳婦拍到丈夫穿著「四角內褲」的影像時間為深夜11點，影像裡有消防車，像是鄰居發生事故，才急忙走出屋外，沒有違反常情。

高院認為陳婦歷時1年蒐證，提出的12個影像都不足以證明丈夫外遇，難以認定她配偶權遭侵害，因此廢棄原判決，廖與楊婦不用賠償。

陳姓婦人控分居的廖姓丈夫出軌楊姓婦人，提損害賠償訴訟，一審獲賠100萬元，但台灣高等法院民事庭認為陳婦花1年蒐證，卻只拍到12個影像，且影像無法證明兩人曖昧，改判廖、楊婦免賠。記者王宏舜／攝影
陳姓婦人控分居的廖姓丈夫出軌楊姓婦人，提損害賠償訴訟，一審獲賠100萬元，但台灣高等法院民事庭認為陳婦花1年蒐證，卻只拍到12個影像，且影像無法證明兩人曖昧，改判廖、楊婦免賠。記者王宏舜／攝影

房東

延伸閱讀

捲陳水扁洗錢案 「一路配合辦案」郭銓慶請求免刑

郭銓慶涉助扁家洗錢更二審 辯護人請求免刑

虐燒混血少女躲了22年只判14年半 哭求交保：我爸死了

女子求印度網友同床過夜再喊遭姦 北院、高院都不信

相關新聞

碩論涉抄襲 高市議員李眉蓁被訴

高雄市議員李眉蓁前年代表國民黨參與高雄市長補選，被指控在中山大學的碩士論文涉嫌抄襲，重挫李形象與選情，最後敗選，橋頭地檢...

100萬飛了！ 控夫搞外遇 高院質疑蒐證1年無曖昧照翻盤

陳姓婦人控廖姓丈夫多次施暴，她和子女迫於無奈而另行租屋，但廖卻住進楊姓婦人住處，兩人出雙入對如愛侶。陳婦認為配偶權遭侵犯...

約定配種可獲1隻幼犬 反悔遭恐嚇沒收一窩小狗

林男與江女約定由江女給付7萬元，由林提供公犬與江女所飼養的寵物母犬配種，並得分配1隻幼犬，結果寵物母犬產下5隻幼犬，但江...

禾馨醫療涉詐保 營運長林思宏500萬交保

禾馨醫療集團多家診所涉嫌出具產婦須剖腹產的不實證明，協助產婦向保險公司申請給付，檢警昨搜索、約談集團營運長林思宏等人，台...

禾馨醫療助孕婦詐保千萬 營運長林思宏500萬交保

禾馨醫療集團爆發醫師集體詐保事件。禾馨醫院配合孕婦的需求「客制化醫療單據」，把理賠給孕婦的危險金額提高，藉此詐取商業保險...

詐領助理費335萬 新北議員王淑慧判9年

民進黨籍新北市議員王淑慧被控利用人頭詐領公費助理補助款三百多萬，收押期間認罪，檢方起訴；她審理時翻供否認，還說「司法改革...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。