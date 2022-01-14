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約定配種可獲1隻幼犬 反悔遭恐嚇沒收一窩小狗

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

林男與江女約定由江女給付7萬元，由林提供公犬與江女所飼養的寵物母犬配種，並得分配1隻幼犬，結果寵物母犬產下5隻幼犬，但江女未給林1隻幼犬，林打電話恐嚇江女「妳再不跟我聯絡，妳那些小狗我全部都會沒收，等妳處理好」、「請趕快跟我聯絡，要不然後果不堪設想」，台中地院依恐嚇危害安全罪，將林判處拘役20日，得易科罰金。可上訴。

林男坦承以電話語音留言予江女，並前往江女住處，但否認恐嚇犯行，辯稱「只是要求她跟我聯絡把事情解決掉 ，她都不出面跟我聯絡，我是一時心急才留言，沒有要恐嚇她」。

江女證稱「我請他幫我小狗配種，先支付他7萬元，配種前他說可以幫我賣生出來的小狗，之後生了5隻小狗，但後續我發現他是違法且沒有執照，我認為他不可以信任就不想跟他來往，就封鎖他的訊息，之後他就電話語音留言3通，當天晚上到我住家樓下找我，我沒有下去，因為我會怕」。

江女又 稱「約定配種時有講好配種費7萬加1隻母狗給他，聽到被告語音留言後很害怕，身體一直抖，怕他要到我家來把我的狗全部抓走」。法官認為江女聽聞林男語音留言內容及前往她住處，確實已令她心生畏懼，害怕她所有的5隻幼犬遭林抓走。

判決書指出，林男因與江女約定以7萬元代價，為江女飼養的寵物犬配種，並得分配一隻幼犬，事成後因不滿江女封鎖聯絡訊息，且無意依約分配幼犬，即於去年7月26日下午，以電話語音留言內容為「妳再不跟我聯絡，妳那些小狗我全部都會沒收，等妳處理好」‧「請趕快跟我聯絡，要不然後果不是妳想的這樣而已」、「妳給我封鎖今天晚上下班，我會帶警察開三聯單過去把狗全部抓走」，林男還於同日晚間至江女住處，致江女心生畏懼。

法官審酌，林男因不滿江女封鎖訊息，無意履行雙方的約定，不思以理性平和方式進行溝通，接續以語音留言方式恐嚇江女，使江女感到畏懼，遂判處拘役。

林男與江女約定由江女給付7萬元，為江女所飼養的寵物犬配種，並得分配1隻幼犬，結果寵物犬產下5隻幼犬，但江女未給林1隻幼犬，林恐嚇江女，法官將林判處拘役20日，得易科罰金。圖／本報資料照
林男與江女約定由江女給付7萬元，為江女所飼養的寵物犬配種，並得分配1隻幼犬，結果寵物犬產下5隻幼犬，但江女未給林1隻幼犬，林恐嚇江女，法官將林判處拘役20日，得易科罰金。圖／本報資料照

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