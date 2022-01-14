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禾馨醫療助孕婦詐保千萬 營運長林思宏500萬交保

今明兩天入境最高峰！1千及6千人篩檢 陽性率恐再升高

禾馨醫療涉詐保 營運長林思宏500萬交保

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

禾馨醫療集團多家診所涉嫌出具產婦須剖腹產的不實證明，協助產婦向保險公司申請給付，檢警昨搜索、約談集團營運長林思宏等人，台北地方檢察署今天凌晨複訊後，依詐欺等罪分別諭令5名醫師以100萬元到500萬元交保。

獲交保的醫師包括薛雅蓮、黃貴帥各以100萬元交保，吳孟宗以200萬元交保，林冠宏以300萬元交保；林思宏則以500萬元交保。

檢方調查，約有300名產婦涉及詐保，受害保險公司有3家，不法金額超過3000萬元，收網後擴大偵辦。

禾馨醫療表示，尊重醫師個案的醫療判斷，集團不會指示醫師提供醫療服務及如何開立證明，禾馨醫療會配合司法調查，以釐清真相。

檢警人員昨天前往禾馨集團位在台北市新生、內湖、懷寧、新生、桃園等5間診所搜索，查扣不少資料。

禾馨醫師吳孟宗。記者曾吉松／攝影
禾馨醫師吳孟宗。記者曾吉松／攝影
禾馨醫師黃貴帥。記者曾吉松／攝影
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禾馨醫師薛雅蓮。記者曾吉松／攝影
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醫師 保險

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