禾馨醫療涉詐保 營運長林思宏500萬交保
禾馨醫療集團多家診所涉嫌出具產婦須剖腹產的不實證明，協助產婦向保險公司申請給付，檢警昨搜索、約談集團營運長林思宏等人，台北地方檢察署今天凌晨複訊後，依詐欺等罪分別諭令5名醫師以100萬元到500萬元交保。
獲交保的醫師包括薛雅蓮、黃貴帥各以100萬元交保，吳孟宗以200萬元交保，林冠宏以300萬元交保；林思宏則以500萬元交保。
檢方調查，約有300名產婦涉及詐保，受害保險公司有3家，不法金額超過3000萬元，收網後擴大偵辦。
禾馨醫療表示，尊重醫師個案的醫療判斷，集團不會指示醫師提供醫療服務及如何開立證明，禾馨醫療會配合司法調查，以釐清真相。
檢警人員昨天前往禾馨集團位在台北市新生、內湖、懷寧、新生、桃園等5間診所搜索，查扣不少資料。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言