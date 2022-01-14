禾馨醫療助孕婦詐保千萬 營運長林思宏500萬交保

禾馨醫療集團爆發醫師集體詐保事件。禾馨醫院配合孕婦的需求「客制化醫療單據」，把理賠給孕婦的危險金額提高，藉此詐取商業保險理賠金，不法獲利3千萬；刑事局昨天搜索禾馨北部5間診所及涉案人共29處地點，約談營運長林思宏與4名涉案醫師，台北地檢署今晨依詐欺罪命林思宏500萬交保。

同案約談的禾馨醫師林冠宏300萬交保、吳孟宗200萬交保、薛雅蓮 100萬交保、黃貴帥100萬交保。林思宏移送北檢時，媒體問「有覺得有受到什麼政治壓力？」林思宏未發一語。

據了解，林思宏詢問時否認詐保，強調開出的單據都是正本，沒有偽造文書，更不可能與孕婦拆帳，沒有詐保的動機。

調查指出，禾馨醫療集團服務良好，但收費相當高，孕婦生產至少要花20萬元，醫院為拓展客源，藉由客製化醫療單據協助孕婦詐保，如此不但能增高營業額，孕婦也能用保險理賠金支付醫療開銷，所以醫生都配合開立不實醫療單據，至少有2家知名保險公司被詐。

目前市面上有幾間醫療健康保險公司附有醫療契約，如果孕婦臨盆時遇到「危險狀態」，例如胎位不正、臀位不正等，保險公司會依據不正常狀態生產，給予一定的理賠金。

檢警查出，禾馨醫療集團為配合孕婦「不正常生產」，把胎兒照顧費等正常開銷，轉嫁為母親呈「危險生產狀態」的支出，在保險總金額不變的情況下，更改醫療科目，視個案需求，提供不實醫療證明供孕婦詐保，詐保金額都由孕婦領取，禾馨只要拓展客源，沒有配合拆帳。