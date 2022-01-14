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保證各睡各的不會碰她 他食言在摩鐵性侵判4年

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿雄（化名）前年到台中市某理容KTV消費，帶陪酒的女子小蘋（化名）前往摩鐵，保證各睡各的，不會碰她，但食言對小蘋2度性侵得逞，經被害人提告，阿雄辯稱「買全場送她回家，去汽車旅館當然是要發生性行為」，法官勘驗被害人提供的錄音檔，以小蘋拒絕與阿雄發生性關係，並哭喊救命，依強制性交罪將阿雄判刑4年。得上訴。

阿雄於2020年8月1日晚間，與趙姓友人一同前往中市某理容KTV消費，由小蘋陪酒坐檯，同晚阿雄以送小蘋回家，讓她早點休息為由，購買小蘋全場鐘點費，並邀她同車離開理容KTV，阿雄駕車欲前往摩鐵，小蘋向他表示不欲前往，阿雄先向她保證各睡各的，不會碰她，但小蘋仍表示想要回家。

阿雄駕車至摩鐵，違反小蘋的意願，不顧她反抗哭泣，2度性侵得逞。經被害人向台中市警四分局報案，由員警陪同至中山醫學大學附設醫院驗傷，發現Ａ女受有背部與左臀抓傷，左臂、右臂、左下肢、右下肢擦傷及抓傷，外陰部六點鐘方向撕裂傷等傷害。

合議庭當庭勘驗小蘋提出的手機錄音檔案，發現被害人小蘋曾清楚明白向阿雄表示「我想要回家」、「不要摸我」、「我沒有說我要跟你做愛」，並指控阿雄「為什麼要強迫我？」，他一開始雖稍有提及「我會錯意了」、「你剛開始也沒有說不要」等語，經小蘋極力反駁「我從頭到尾一直喊我不要」、「當你強迫我的時候我就說不要」。

阿雄否認強制性交犯行，辯稱「我有跟小蘋說買全場送她回家，後來也有說要去汽車旅館，雖然沒有講明白，但去汽車旅館當然是要發生性行為，一進去房間裡，我先去洗澡，之後才跟她發生關係，過程大概1分鐘而已，她才說不要，我覺得有鬼，就馬上停止」，並說她身上本來就有傷，左右手臂、大、小腿處都有，共有4處瘀青，還有類似結痂的傷勢。法官不採信，予以判刑。

合議庭審酌，阿雄僅因一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，侵害被害人身體自主權，惡性非輕，且始終否認犯行，執意以他已支付她的全場鐘點費，2人原有性交合意，小蘋擺明就是要錢，故意陷害他，迄今未獲被害人原諒，判刑4年。

男子阿雄帶陪酒的女子小蘋，保證各睡各的，不會碰她，但2度性侵得逞，法官依強制性交罪將阿雄判刑4年。得上訴。圖／本報資料照
男子阿雄帶陪酒的女子小蘋，保證各睡各的，不會碰她，但2度性侵得逞，法官依強制性交罪將阿雄判刑4年。得上訴。圖／本報資料照

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