檢廉約談 宜縣府2主管、林姿妙親戚林束梅無保請回
宜蘭地檢署昨天指揮法務部廉政署，以羅東土地開發涉犯貪汙治罪條例等案，約談縣長林姿妙、羅東鎮長吳秋齡及多位官員等相關人員，在廉政署訊問後晚間陸續移送宜蘭地檢署；交通處長黃志良、秘書處長曾成陽及林姿妙親戚、前國大代表林束梅複訊後請回。
此次被約談的縣府4位處長中，交通處長黃志良昨天晚間10點24分抵達宜檢，並於今天凌晨12點15分離開；面對媒體詢問，他表示，「今天還要上班。」秘書處長曾成陽凌晨12點53分走出來，僅說要走回縣府，未多做回應。至於一名林姓男子涉偽造文書罪，裁定10萬元交保離去。
將近90歲高齡的前國大代表林束梅接近凌晨1點抵達，行動緩慢、面露倦容，當被問及身體是否還受得了，她說，「很累啦」，隨即在廉政署人員陪同下進入。林束梅1個小時後步出地檢署，面對鏡頭詢問會不會委屈，以點頭回應；至於因何事被找來，她說不知道，也提到「很累啦，快倒了。」
辦案人員從昨天早上6點多兵分多路，大動作搜索30多個處所，帶回相關人員，晚間用專車移送宜蘭地檢署複訊，馬拉松式地辦案，目前持續偵訊中。
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