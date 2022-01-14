檢廉約談 宜縣府2主管、林姿妙親戚林束梅無保請回

聯合報 / 記者戴永華林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭地檢署昨天指揮法務部廉政署，以羅東土地開發涉犯貪汙治罪條例等案，約談縣長林姿妙、羅東鎮長吳秋齡及多位官員等相關人員，在廉政署訊問後晚間陸續移送宜蘭地檢署；交通處長黃志良、秘書處長曾成陽及林姿妙親戚、前國大代表林束梅複訊後請回。

此次被約談的縣府4位處長中，交通處長黃志良昨天晚間10點24分抵達宜檢，並於今天凌晨12點15分離開；面對媒體詢問，他表示，「今天還要上班。」秘書處長曾成陽凌晨12點53分走出來，僅說要走回縣府，未多做回應。至於一名林姓男子涉偽造文書罪，裁定10萬元交保離去。

將近90歲高齡的前國大代表林束梅接近凌晨1點抵達，行動緩慢、面露倦容，當被問及身體是否還受得了，她說，「很累啦」，隨即在廉政署人員陪同下進入。林束梅1個小時後步出地檢署，面對鏡頭詢問會不會委屈，以點頭回應；至於因何事被找來，她說不知道，也提到「很累啦，快倒了。」

辦案人員從昨天早上6點多兵分多路，大動作搜索30多個處所，帶回相關人員，晚間用專車移送宜蘭地檢署複訊，馬拉松式地辦案，目前持續偵訊中。

秘書處長曾成陽離開廉政署時，整個人顯得疲倦。記者蘇健忠／攝影
秘書處長曾成陽離開廉政署時，整個人顯得疲倦。記者蘇健忠／攝影
前國大代表林束梅接近凌晨1點抵達，行動緩慢、面露倦容，當被問及身體是否還受得了，她說，「很累啦。」記者林佳彣／攝影
前國大代表林束梅接近凌晨1點抵達，行動緩慢、面露倦容，當被問及身體是否還受得了，她說，「很累啦。」記者林佳彣／攝影
交通處長黃志良今天凌晨12點15分離開宜檢，面對媒體詢問，他表示，「今天還要上班。」記者林佳彣／攝影
交通處長黃志良今天凌晨12點15分離開宜檢，面對媒體詢問，他表示，「今天還要上班。」記者林佳彣／攝影
宜縣府交通處長黃志良昨天晚間10點24分抵達宜檢。記者林佳彣／攝影
宜縣府交通處長黃志良昨天晚間10點24分抵達宜檢。記者林佳彣／攝影
被問及因何事被找來，將近90歲高齡的林束梅說不知道，也提到「很累啦，快倒了。」記者林佳彣／攝影
被問及因何事被找來，將近90歲高齡的林束梅說不知道，也提到「很累啦，快倒了。」記者林佳彣／攝影
秘書處長曾成陽今天凌晨接近1點出來，僅說要走回縣府，未多做回應。記者林佳彣／攝影
秘書處長曾成陽今天凌晨接近1點出來，僅說要走回縣府，未多做回應。記者林佳彣／攝影
一名林姓男子涉偽造文書罪，裁定10萬元交保離去。記者林佳彣／攝影
一名林姓男子涉偽造文書罪，裁定10萬元交保離去。記者林佳彣／攝影

宜蘭 林姿妙 羅東

延伸閱讀

捲入土地開發弊案 林姿妙親戚林束梅移送宜蘭地檢署

林姿妙遭廉政署約談 相關人士晚間抵地檢接受調查

捲入土地開發弊案 宜蘭縣長林姿妙正在廉政署偵訊中

宜蘭縣府、羅東鎮公所疑涉弊案 宜檢指揮廉政署搜索逾30處

相關新聞

碩論涉抄襲 高市議員李眉蓁被訴

高雄市議員李眉蓁前年代表國民黨參與高雄市長補選，被指控在中山大學的碩士論文涉嫌抄襲，重挫李形象與選情，最後敗選，橋頭地檢...

檢廉約談 宜縣府2主管、林姿妙親戚林束梅無保請回

宜蘭地檢署昨天指揮法務部廉政署，以羅東土地開發涉犯貪汙治罪條例等案，約談縣長林姿妙、羅東鎮長吳秋齡及多位官員等相關人員，...

詐領助理費335萬 新北議員王淑慧判9年

民進黨籍新北市議員王淑慧被控利用人頭詐領公費助理補助款三百多萬，收押期間認罪，檢方起訴；她審理時翻供否認，還說「司法改革...

為錢生女賣百萬 夫妻各判3年定讞

雲林縣一對夫妻經濟困頓連生多名子女，二人為一百萬元，妻子取出避孕器再懷孕產下女嬰，賣給六旬林姓老翁扶養，並登記林翁為生父...

捲入土地開發弊案 林姿妙親戚林束梅移送宜蘭地檢署

宜蘭地檢署今天指揮法務部廉政署以羅東土地開發涉犯貪汙治罪條例等案由，搜索宜蘭縣長等相關人員，林姿妙親戚、前國大代表林束梅...

炒作唐鋒股價 市場派人士100萬元交保

調查局台北市調查處獲報，指股市作手陳鈺麟在2018年間，以相對成交方式，拉抬上櫃公司唐鋒股價，藉此製造股票交易活絡之表象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。