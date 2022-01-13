炒作唐鋒股價 市場派人士100萬元交保

調查局台北市調查處獲報，指股市作手陳鈺麟在2018年間，以相對成交方式，拉抬上櫃公司唐鋒股價，藉此製造股票交易活絡之表象，違反證券交易法操縱股價、違約不交割等罪，辦案人員13日搜索6處地點，約談陳男等5人到案，台北地檢署訊後命市場派人士柯政良100萬元交保、張玉玫10萬元交保。

股市聞人「骨董張」張世傑曾炒作唐鋒股票獲利逾6億元，遭最高法院判刑8年6月定讞，他以現金70萬元雇用曹姓海釣船長從馬祖出海，準備偷渡大陸福建，在接近海峽中線前遭海巡官兵攔截登船查獲。