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捲桃園群聚 新北接觸者得自費檢疫荷包恐失血

炒作唐鋒股價 市場派人士100萬元交保

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局台北市調查處獲報，指股市作手陳鈺麟在2018年間，以相對成交方式，拉抬上櫃公司唐鋒股價，藉此製造股票交易活絡之表象，違反證券交易法操縱股價、違約不交割等罪，辦案人員13日搜索6處地點，約談陳男等5人到案，台北地檢署訊後命市場派人士柯政良100萬元交保、張玉玫10萬元交保。

股市聞人「骨董張」張世傑曾炒作唐鋒股票獲利逾6億元，遭最高法院判刑8年6月定讞，他以現金70萬元雇用曹姓海釣船長從馬祖出海，準備偷渡大陸福建，在接近海峽中線前遭海巡官兵攔截登船查獲。

張世傑因唐鋒案遭檢調搜索，在仁愛路豪宅設下密室與機關，趁辦案人員搜索時躲到密室，辦案人員花4小時才找到狗洞大小的密室逮人。

男子柯政良操縱唐鋒股價被檢方諭令百萬交保。記者曾吉松／攝影
男子柯政良操縱唐鋒股價被檢方諭令百萬交保。記者曾吉松／攝影

福建 海釣船

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