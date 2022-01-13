捲陳水扁洗錢案 「一路配合辦案」郭銓慶請求免刑

台灣高等法院審理前總統國務機要費案更二審，今傳前力麒建設董事長郭銓慶出庭，郭一審時被依賄賂罪判刑6月，減為3月，褫奪公權1年，原本二審免刑，但最高法院撤銷發回，更一審依洗錢、圖利罪改判7月徒刑，褫奪公權1年。郭今主張自白犯行，偵查期間供出重要案情，請法官判免刑。

最高檢察署特別偵查組（已裁撤）偵辦陳水扁國務機要費、南港案、龍潭購地、洗錢案，2008年12月12日起訴陳水扁、妻子吳淑珍、兒子陳致中、媳婦黃睿靚等人，案件歷經一、二、三審審理、發回更審，部分案件已定讞，而國務機要費、洗錢案，仍在高院更二審。

郭銓慶是扁案首位經檢察官同意轉為汙點證人的被告，因他充分配合檢方的偵辦，讓南港展覽館案中行賄扁家9千萬的犯行曝光，同時也因郭提供胞妹郭淑珍位於美國的人頭帳戶，讓特偵組釐清扁家海外洗錢網路。

高院更一審時，認定內政部前部長余政憲涉洩漏總造價36億元的南港展覽館案工程評委名單給吳淑珍的「助理」蔡銘哲，讓蔡銘哲轉交力拓公司時任負責人郭銓慶去行賄，取得標案，吳淑珍獲得相當於9千萬元的美金273萬元賄賂款。更一審也指郭共同參與洗錢，有礙真實發現，但他在偵查中就洗錢案情重要相關待證事項供述明確，又主動提交借供吳淑珍使用的郭淑珍瑞龍銀行、摩根史坦利銀行等國外帳戶明細資料，使檢察官能迅速掌握海外洗錢全貌，在原審另主動捐款3000萬元給公益團體。