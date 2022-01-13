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詐領助理費遭判9年 王淑慧不服將上訴：很多議員也這樣

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導

民進黨籍新北市議員王淑慧，被控利用人頭詐領公費助理補助款。新北地院今依違反貪污治罪條例，判處王淑慧9年徒刑，褫奪公權5年。對此，王淑慧不服判決將上訴，受訪時直說法官對她有敵意，還要法官不能失去人性，因為很多議員都是這樣調配，不然這麼多服務處經營不下去。

檢方調查，王淑慧在第一屆至第三屆市議員任內聘用姪女王世媛、外甥女謝明旻、林永瀨、魏可舒、林玉娟、游馷絨等人擔任公費助理，卻是以親友名義虛報為掛名助理，詐領公費助理補助費及春節慰勞金，共335萬4169元，留為己用。

法官認為，王世媛、謝明旻等人礙於親情壓力，同意掛名為人頭助理，並認為王淑慧將過錯怪罪於檢調或司法改革，不知悔悟，依貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，判刑9年，褫奪公權5年。

對此，王淑慧今日受訪表示，很多議員都是這樣調配，不然這麼多服務處經營不下去，直說法官沒有人性、對她有敵意。此外，王說自己也幫，所有助理繳勞健保的自付額，這些法院也沒算進人事費，當時檢察官也去勞健保得單位確認過，10年7、80萬一定有。

王淑慧說，因為直轄市升格以後，規定議員僅8名公費助理，一個月最多可請領24萬，每人最高不得超過8萬。但有些助理是從以前跟到現在的老員工，也沒辦法辭退，因此私下協調把勞健保給另外一位助理。王認為自己僅是便宜行事，根本沒有貪污，錢也沒有進到自己的口袋，並說仍將上訴。

詐領議員助理補助費，新北議員王淑慧今判刑9年。圖／聯合報系資料照
詐領議員助理補助費，新北議員王淑慧今判刑9年。圖／聯合報系資料照

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