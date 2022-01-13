光洋科公司派股東臨時會 最高法院今裁定確定不准開

光洋應用材料科技爆發經營權之爭，市場派與公司派獨董各自召集股東臨會改選董事「鬧雙胞」，並向商業法院聲請定暫時狀態處分；商業法院裁定認為沒有急迫及必要性，市場派、公司派都禁止召開股東臨時會，公司派獨董吳昌伯不服提抗告，最高法院今駁回確定。

光洋科市場派獨董吳美惠原先選於2021年12月24日召集股東臨時會，而公司派獨董吳昌伯則選在同年12月27日召集，也都向商業法院聲請暫時狀態處分，欲阻止對方召開股東臨時會。

商業法院裁定指出，雙方分別召集股東臨時會，已讓外界產生光洋科經營權爭奪紛爭不斷的印象，如未禁止召集股東臨時會，會使光洋科公司因股東臨時會而日後疲於應訴，損害公司和全體股東等公共利益，且董事任期將於今年6月底屆滿，會全面改選，認為股東臨時會沒有必要及急迫性，裁定雙方都禁止召集股東臨時會。

市場派尊重裁定結果，未提抗告；公司派吳昌伯曾表示深感遺憾，法院裁判結果令人無法接受，提抗告。最高法院認為，獨董行使監察權時，應基於公司利害關係審慎裁量，認為確實有召集股東會的必要時，不能任由獨董憑一己的主觀意志，隨時擅自行使補充召集之權，勢將影響公司正常營運，有礙公司利益。