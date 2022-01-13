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無照駕駛多次違規 男子6年積欠20萬元罰單

中央社 / 台中13日電

台中市30歲周姓男子6年來累積無照駕駛、其他違規行為罰單及ETC費用，金額高達新台幣20多萬元，行政執行署台中分署日前查封周男名下價值300萬的賓士，周男以現金繳清罰單後將車贖回。

法務部行政執行署台中分署今天發布新聞稿表示，30歲周姓男子，自民國105年來，累積無照駕駛、其他違規行為罰單及ETC費用等，高達20多萬元。還有1張罰單是周男名下車輛在110年2月間在中山高速公路超速，裁罰1萬2000元。

台中分署調查周男財產狀況，發現周男在108年間以一次付清方式，購買新車價高達300多萬元的白色賓士。依據台中市交通事件裁決處所提供資料顯示，3年來，周男多次因駕車超速、闖紅燈、逆向行駛等危險駕駛行為而受罰。

台中分署承辦人員在1月7日聯合交通部高速公路局中區養護工程分局人員，到周男住處訪視並查封他購買的白色賓士。周男當場承諾將儘速籌現金繳納，他在1月11日以現金繳納全數欠款，將車子贖回。

罰單 台中市 高速公路

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