台灣東電化爆營業秘密 產值120億微致動器技術遭重置

國內最大綜合性電子零組件供應商台灣東電化公司爆發違反營業秘密案，張姓等4名前工程師擅自下載重置東電化產值超過120億元，有關手機鏡頭防震馬達的微致動器研發資料，其中2人打算跳槽到競業香港新科公司，並坦言「為便利新工作交接」，檢方偵結依營業秘密法起訴張等4人。

檢調查，台灣東電化起初油日本TDK株式會社於1968年來台投資成立，是TDK集團最早在海外營業據點，目前除是該集團電子產品主要供應基地，也是台灣最大綜合性電子零組件供應商，主要為被動元件、無線充電設備、電源供應器、微致動器等研發及銷售，以桃園楊梅廠為研發重心。

檢調指出，東電化公司2019年微致動器（手機鏡頭防手震馬達）營業額達美金4億1200萬元，約台幣120多億元，其中包括公司內部數據分析資料、設計變更，提升耐衝製程參數等多項文件、檔案及技術都是東電化微致動事業部投入時間、財力研發的營業秘密，具商業經濟價值。

東電化內部為保護營業秘密，也設有相關規範、教育訓練，並要求員工簽署保密條款，相關檔案也存放於伺服器系統，由員工分職級、工作需求做權限限制，電腦也有鎖定管控不能以USB外接儲存。

由於香港新科公司以產製研發電腦硬碟讀取零件裝置，是TDK集團在香港收購的子公司，和東電化同樣直屬TDK集團，但彼此獨立經營，沒有人力研發成果等資源共享，且新科也有意發展微致動器產品，和東電化仍有競爭關係。

桃園地檢因接獲桃園市調處情資，去年指派企業犯罪兼智財組檢察官廖榮寬指揮，兵分多路搜索4名前工程師住處、辦公室等地，查扣相關硬碟、雲端資料。

其中，東電化前胡姓（33歲）、魏姓（31歲）工程師打算跳槽到新科在廣州東莞廠，分別在去年8月至10月下載東電化內部營業秘密資料到個人用手機、筆電，另前周姓（32歲）、張姓（27歲）工程師也各自將內部資料下載到公務電腦，再透過上傳雲端方式重置到個人電腦設備儲存。

檢方訊時，胡坦承是為了便利新工作銜接才下載資料，也清楚新科表面上和東電化雖有合作，但都在防止關鍵技術被對方知道，魏則說是想到新工作可能參考東電化檔案才沒經授權下載，知道新科近年成立微致動器研發部門，現處於起步階段，另周、張大致坦承，張也說被搜索後有刪除資料。