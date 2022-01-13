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人夫指控妻子詐婚18年 提告妻、岳父、岳母 求償1百萬

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

在部隊服務的蘇姓男子，2020年經媽媽請領戶籍謄本，驚覺枕邊人張姓妻子曾經結婚，指控妻子年輕時刻意改名詐騙，以外遇方式和他交往，才和前夫離婚，長期遭隱瞞欺騙，違背婚姻忠誠義務，向妻子、岳父岳母求償100萬元。士林地方法院認為，張女未侵害配偶權、請求權時效消滅，原告之訴駁回。

蘇男主張，張女長期隱瞞曾經已婚事實，1996年先用外遇方式誘使他交往，1997年張女離婚後，2002年間再和他結婚，違反夫妻間忠誠義務，侵害其配偶權；直到18年後，2020年母親請領戶籍謄本赫然發現妻子的結婚紀錄，刻意改名隱匿。蘇男向妻子求證，妻子稱因為需要購屋貸款，才會假結婚，這不實的欺騙手法，造成他飽受精神上侵害，向妻子、岳父、岳母等3人共求償100萬元。

張女主張，蘇男所言不是事實，1997年就和前夫離婚，否認和蘇男結婚前有詐欺，兩段婚姻間並無關連性，未侵害蘇男配偶權，另她和前夫離婚已超過20年，蘇男直到去年才提侵權賠償訴訟，已超過時效。

法官認為，蘇男和妻子從1996年認識交往，2002年結婚，離提出本件訴訟時間2021年，至少已19年，侵權賠償請求權因時效完成而消滅。兩人交往長達5年多，足見雙方是在相當程度認識、交流，建立情感基礎才互訂終身，難認蘇男是因為張女隱匿不實現無錯誤而結婚，況且，曾有過婚姻，不能認定是個人缺陷或條件不足。

法官認為，夫妻一方是否曾有過婚姻，並非攸關婚姻本旨，是否願意與現任配偶或家屬分享前段婚姻經歷，屬於個人自由選擇，蘇男主張妻子張女在結婚前後，持續隱瞞已婚身分，以外遇方式與他交後，再跟前夫離婚等情，非侵害配偶權。夫妻雙方是經自由意願結婚，岳父、岳母在法律上，無需善盡告知女婿其女兒曾有過婚姻，難認蘇男可對妻子、岳父岳母求償，全案駁回。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

假結婚 婚姻 離婚

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