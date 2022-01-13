法官判決附暖心文引質疑 法官論壇：會給小孩簽收嗎？

高雄少年及家事法庭法官朱政坤審理離婚訴訟，在離婚判決後「附記」，寫了篇約1500字的話給孩子。朱以「叔叔」自稱，並說「叔叔真心希望你通通不要知道，因為那些都是他們為了分開或繼續在一起，還有為了希望能夠取得照顧你的資格，而必須這樣互相攻擊。」有人形容判決有溫度，但有法官質疑「離婚判決會寄給小孩簽收嗎？」

朱在文內說「叔叔想跟你說，你的爸爸媽媽真的都非常愛你，或許在這幾年他們的爭吵過程當中，你覺得很辛苦、很累，但叔叔相信，他們都很努力的用著自己的方法在愛你，或許有些方式讓你不開心，但他們都真的相信，用他們自己的方法這樣愛，對你最好。也因為這樣，叔叔上面在寫那些寫給你爸爸媽媽（還有其他大人）看的判決的時候，真的非常掙扎，因為法律的規定，叔叔除了要寫爸爸媽媽他們的婚姻是不是真的已經沒辦法了以外，還必須去寫『他們誰錯比較多』，於是你在上面會看到很多很多他們互相攻擊的話。」

法官的千字暖新聞引發討論，但正、反意見都有，有人認為「判決多點感情」，但也有法官直言「這些內容姑且不論適不適合寫在判決上。離婚判決會寄給小孩簽收嗎？」更挑明說「如果會，還能稍微理解，不會的話，會不會被認為那是要寫給二審還是媒體看的？」

這名法官認為「不是說法官不能有溫度，有溫度、有同理心都很好，真的。但為何不把這些內容寫成私信形式，以寄送或委請家事調查官轉送給小孩呢？」也有律師覺得「引起關注與產生人民對司法的好感就目前的司法而言是好事。不過也不難想像，如果60%的法院判決都這樣寫，可能會適得其反，讓人覺得太過矯情呵呵」

過去判決書「開花」的狀況並非罕見，但「非善即怪」，例如台東地院法官郭玉林與吳俐臻不睦，他認為吳父在職務宿舍區拿鋤頭種田，影響法官安全，在一筆民事簡易判決中埋怨遭騷擾，引公器私用爭議。桃園地方法院法官徐漢堂則在一件定受刑人應執行刑的裁定中，夾帶「就算是達到夜以繼日拼命工作之程度，大約只是換來鄉民各種笑罵並嘲諷司法信任度低落而已」的抱怨文。

2020年3月12日，立法院司法及法制委員會開會時，立委鍾佳濱突舉雲林地院2002年一起竊盜案刑事判決書，說這篇判決書裡法官寫到「他有嚴重口吃，說起話來，舌頭堵在上下齒緣，久久吐不出音來，臉部扭曲，深深的紋路，就更深了。」，鍾說這名法官當庭取得檢察官及告訴人方面的諒解，協商案件的最後處理方式，他問列席的司法院秘書長林輝煌「你認識這樣的人嗎？」。