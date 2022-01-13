宜蘭縣府、羅東鎮公所疑涉弊案 宜檢指揮廉政署搜索逾30處

法務部廉政署今早大動作搜索宜蘭縣長林姿妙的官邸、辦公室，以及縣府地政處，至於與什麼事有關不得而知。廉政人員早上在處長楊崇明辦公室搜索並問話，約莫中午帶走一箱文件，楊崇明亦搭車離去配合調查。

宜蘭縣政府地政處被搜索一事，今由廉政署肅貪組負責。宜蘭地檢署下午表示，偵辦宜縣府、羅東鎮公所等機關人員疑似涉弊案，檢察官經向宜蘭地方法院聲請搜索票獲准，今天早上指揮法務部廉政署，前往宜蘭縣政府、羅東鎮公所等相關30餘處所進行搜索，並約詢縣長林姿妙等相關人員到案釐清案情；搜索行動在下午1點多結束，相關偵訊持續進行中。

縣長林姿妙早上原訂9點半在羅東運動公園有場公開行程，縣府早上8點57分臨時通知行程異動，縣府縣長室對此回應不知情。據了解，廉政署人員早上到縣長林姿妙的官邸、辦公室搜索，也到縣府地政處搜索、要求提供相關資料，處長楊崇明配合調查、問話。

宜蘭縣政府秘書長林茂盛表示表示，縣府目前還不是很清楚，對此調查案件將全力配合檢調單位，如果需要提供相關資料，縣府會全力協助配合，讓所需調查案件能夠盡快釐清。他目前所了解，地政處有配合調查、提供相關資料，其他部分還在了解中。