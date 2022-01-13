精神衛生法大修 成立精神指揮中心

政院13日宣布《精神衛生法》草案，未來將設立全國精神指揮中心。（Photo by 行政院）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】政院要透過「全國精神照護指揮中心」，強化社會安全網！行政院13日宣布《精神衛生法》修正草案，政府將成立全國精神照護指揮中心，與地方緊急應變機制結合，並增設更多心理衛生中心等方式，強化社會安全網的設立。另外，針對消基會要求降稅的呼籲，行政院表示，牛肉、水泥等關稅、貨物稅已下調。

強化社會安全網

衛福部表示，《精神衛生法》修正重點如下：一、強調推動心理健康促進。二、積極布建社區心理衛生中心及多元社區支持。三、精進病人協助及前端預防、強化病人通報及建立危機處理機制。四、強制住院改採法官保留。五、病人權益保障、殺人傷人案件刑事優先原則及防止汙名化。

行政院長蘇貞昌更宣布，中央將成立全國精神照護指揮中心，運用新的跨系統風險預警平臺，與地方的24小時緊急處置機制對接，形成更有效的防護。衛福部官員指出，這次《精神衛生法》從原本63條大增至92條，是因應這10到20年台灣社會結構改變、家庭支持力量降低，以致社會安全度下降的狀況。

衛福部提到，將會依照地區人口數積極布建社區心理衛生中心，獎勵補助病人多元化服務，並強化成癮個案處遇、生活重建的配套措施。並新增「疑似精神病患」的通報機制，將可通報地方主管機關協助送醫。若病人不遵醫囑、不規律服藥，協助接受社區治療，拒絕者，可申請強制社區治療。

政院緊盯物價

另外，針對消基會12日提出「調降關稅、貨物稅，訂等比級數的課稅級距，還有水電瓦斯等費率未來都能繼續凍漲的訴求」，財政部次長李慶華回應說，小麥、牛肉與水泥都已調降貨物稅與關稅，而稅率的部分根據《所得稅法》第5條，會依據物價指數調整免稅扣除額。

政院發言人羅秉成也說，會協調各部門公用適用費率，不調漲天然氣、交通等費率，也感謝有響應不調漲價錢的餐飲業者，政院會持續監控物價。

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