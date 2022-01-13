父母離婚不是你的錯！ 高雄少家法官千字暖心文引熱議

高雄少年及家事法院法官朱政坤審理一件離婚訴訟時有感於訴訟中，處在父母之間的孩子最為受傷，特地在判決書最後附記以白話文寫上1500字給孩子，暖心表示，爸媽都是愛你的，也再三保證兩人的對話不會有第三人知道，訴訟結果是思考過一切證據之後才做，「你真的沒有做錯任何事情」。

判決指出，訴訟雙方已分居超過3年，期間多次婚姻諮商、心理諮詢等專業協助都沒有達成共識，明顯無法繼續此婚姻關係，其中男子之所以不想離婚，是為爭取孩子的監護權，法官最後准許雙方離婚，小孩判給媽媽。

少家法院家事第一庭對外發言人庭長羅培毓表示，婚姻離婚訴訟中，父母為爭取小孩監護權，都想盡辦法提到雙方在婚姻中不對的地方，大家嘴巴上說愛孩子，但在這過程中，孩子反倒是最容易受傷的那方。

羅培毓指出，本案法官朱正坤訴訟過程中細心發現，父母情緒高漲非常對立，孩子夾在中間，朱正坤與孩子對談中也發現，孩子很愛自己的父母且敏感，甚至害怕如果說了什麼父母會不開心，令人不捨，才語重心長寫下這段話，溫柔以同理心告訴孩子「不是你的錯，父母都很愛你」。

羅培毓說，家事事件法民國101年修法推行強制調解，強調婚姻雙方須以溝通方式自主性檢視婚姻中的各項問題，調解過程中，由免費且專業的社工師、心理諮商師、醫師、家事律師等與婚姻雙方關門、坐下來好好談，有些案子在調解後圓滿解決，也有人選擇離婚，但至少說開後，雙方能放過自己也放過孩子。