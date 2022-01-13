交通罰款23萬餘元遲不繳 3百多萬賓士要被查封立刻繳清

無駕駛執照愛飆車的台中市太平區民周男，曾數度在高速公路狂飆，時速超過170公里遭警裁罰，從2016年迄今共有20多筆交通罰款、牌照稅及ECT費用未繳，金額達23萬餘元，行政執行署台中分署本月7日查扣周所有駕值300多萬元的賓士車，周男始於本月11到台中分署繳清欠款。

主任執行官周隆光表示，30歲的周男多年來未持有汽車駕駛執照，卻仍開著車子到處趴趴走，曾於2018年12月間、及今年2月間等在高速公路飆車，時速超過170公里，累積無照駕駛、其他違規行為罰單及ECT費用等，金額高達23萬餘元，案件於去年底移送台中分署執行。

台中分署收案後，徹查周男財產狀況，發現周男於2019年間，以一次付清方式，購買新車價高達新台幣300多萬元的白色賓士AMG C43，而且在臺中市交通事件裁決處所提供資料顯示，周男罔顧其他用路人用路安全，近年來多次因駕車超速、闖紅燈、逆向行駛等危險駕駛行為而受罰。

執三官為了讓周男正視自身駕車習慣且履行繳納ETC費用及罰單責任，於今年1月7日上午聯合交通部高速公路局中區養護工程分局人員，到周男可能出現的地點查訪視，發現周男所購買的白色賓士AMG C43車停放在太平區，立即連繫當地管區警察及拖吊業者，依法查封並移置保管場。