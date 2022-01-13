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男童遭柔道教練重摔致死母提告 何聰樂未接電話
去年，台中市7歲黃姓學童上柔道課遭教練何聰樂等重摔致死，檢察官將何起訴，被害黃童母親今天上午到台中地院遞狀請求民事損害賠償，要求何聰樂、黃姓學童的學長廖姓男童及家長、台中市體育總會柔道委員會、台中市體育總會連帶賠償新台幣1803萬餘元。今天記者致電，何聰樂未接電話；台中市體育總會柔道委員會主任委員魏耀亮僅表示，事發後，何沒跟他們聯繫，一切尊重家屬，不願多談。
黃童母親說，「快過年了，大家高高興興團圓，我只能看著兒子的骨灰、神主牌，希望法官讓教練接受最嚴厲制裁」。
記者中午致電何聰樂，何電話未接。台中市體育總會柔道委員會主任委員魏耀亮表示，事發後，何與他們沒有聯繫，至於家屬提告求償，他們尊重家屬，交由司法處理，不願多談。
黃姓學童去年4月21 日上校外柔道課，遭教練何聰樂、廖姓學長輪流重摔後，顱內嚴重出血，經開顱手術後呈現腦死，台中地檢署於去年6月4日依傷害致重傷罪、違反兒童及少年福利法等罪將何姓教練起訴；而黃童因傷勢嚴重，延至去年6月24日不治，中檢依傷害致死併案，由台中地院審理。
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