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詐議員助理補助費 新北議員王淑慧判9年

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

民進黨籍新北市議員王淑慧被控利用人頭詐領公費助理補助款，她一度喊冤稱「絕對不會做出貪汙的事情」，繳回不法所得385萬元，新北地檢署109年6月依利用職務詐取財物罪起訴王女，新北地院今依貪汙治罪條例判處王淑慧9年徒刑，人頭助理等人分處6月及2年不等徒刑，可上訴。

王淑慧從政多年，擔任過板橋市民代表、台北縣議員、立法委員，過去擔任立委期間，曾將提案塞進嘴裡、阻擋提案而受媒體關注。97年立委連任失利後，轉戰新北市議員連任至今，因基層服務紮實，被地方支持民眾讚稱是「媽姐婆」。

檢調查出，新北市議會設有議員公費助理補助，採實報實銷，一名議員一個月最多可請領24萬元，每人最高不得超過8萬元，王淑慧在第一屆至第三屆市議員任內聘用姪女王世媛、外甥女謝明旻、林永瀨、魏可舒、林玉娟、游馷絨等人擔任公費助理，卻是以親友名義虛報為掛名助理，詐領公費助理補助費及春節慰勞金，共335萬4169元，留為己用。

王淑慧出庭時表示，「從黨外時代努力到現在，一直秉持勤政、清廉，拒絕很多財閥、我需要這樣嗎？檢調單位隨便接到一個檢舉信然後就就汙衊，一些完完全全快樂的孩子，像王世媛、謝明旻等人就被檢察官嚇死了，我不知道他們未來的人生怎樣，因為我覺得這種制度要改，蔡英文的司法改革失敗，這是我的想法。」

法官認為，王世媛、謝明旻等人礙於親情壓力，同意掛名擔任王淑慧的人頭助理，並配合交付金融帳戶存摺、提款卡給王淑慧使用，王淑慧卻將過錯怪罪於檢調或司法改革，完全不知悔悟，愧對於其擔任民意代表身分，欠缺自覺反省之能力，今依貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，判刑9年，褫奪公權5年。

王世媛、謝明旻、林永瀨、魏可舒各判刑2年。均緩刑5年，1年內向公庫支付10萬元及接受4場法治教育，緩刑期間責付保護管束，均褫奪公權1年。林玉娟、游馷絨各判6個月，得易科罰金18萬元，緩刑5年，1年內向公庫支付5萬元及接受4場法治教育，緩刑期間責付保護管束。

詐領議員助理補助費，新北議員王淑慧今判刑9年。圖／聯合報系資料照
詐領議員助理補助費，新北議員王淑慧今判刑9年。圖／聯合報系資料照
詐領議員助理補助費，新北議員王淑慧今判刑9年。圖／聯合報系資料照
詐領議員助理補助費，新北議員王淑慧今判刑9年。圖／聯合報系資料照

司法改革 貪汙

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