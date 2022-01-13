嘉地檢關切物價波動 查緝防範哄抬物價囤積居奇

有鑑於最近物價異常波動，嘉義地檢署為防範業者趁機違法囤積、哄抬物價，於今天上午召開「查緝民生犯罪平台」聯繫會議；檢察長張曉雯表示，聯繫相關機關通力合作，強化查察力道，若發現不法犯罪情事，一定嚴格查辦。

檢察長張曉雯表示，物價關係到民眾生活，如果廠商囤積居奇或哄抬物價，導致物價巨幅波動，嚴重影響人民生計，穩定物價是政府的責任，不容不肖廠商操控物價。

尤其年關將近，民生需求增加，為免不肖廠商藉機哄抬物價，各相關機關更應通力合作，本於各自權責，強化查察力道，若發現有不法犯罪情事，地檢署一定嚴查速辦以遏止不法，希望經由查緝民生犯罪平台，結合各界力量，全力穩定物價，以避免人為操縱物價，遏止違法情事，共同維護市場交易秩序，確保民眾安居生活。

今天會議邀集嘉義縣警察局、嘉義市政府警察局、嘉義縣調查站、嘉義市調查站等司法機關及嘉義縣、市政府消費者保護官、衛生局、農業處、建設處等承辦人員，共同討論有關強力查察違法囤積、哄抬物價等不法事宜。