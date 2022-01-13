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偷拍女學生如廁畫面販售盈利 男子遭訴

中央社 / 台北13日電

28歲張姓男子涉嫌偷拍近60名女子如廁，被法院判刑確定。北檢查出，張男在審理期間又到高中女廁偷拍，受害者逾30人，並販售牟利，今天依兒少性剝削條例等罪起訴張男等人。

檢警調查，張男涉嫌在台大、北一女等學校女廁裝設針孔攝影機，偷拍女子如廁影片。台大女清潔工於民國108年間打掃廁所時，發現針孔攝影機，向警方報案。警方循線查出張男涉案，並查獲大量偷拍檔案，台北地檢署依妨害秘密罪起訴張男。

張男在法院審理時辯稱，成長過程有類似強迫症狀況，無法控制自己行為才著手拍攝被害人。台北地方法院認定張男涉犯25罪，判決其中12件判決有期徒刑4年，不得易科罰金；13件判應執行2年，得易科罰金。台灣高等法院駁回上訴定讞。

檢警發現，張男在法院審理期間仍不知警惕，加入販售女子猥褻、性交照片或影片論壇，並與沈姓男子於108年4、5月間2度到台北市某高中女廁內裝設竊錄設備，偷拍女學生如廁畫面，於論壇上販售牟利，受害者超過30人。

檢警另查獲經營論壇陳姓男子與王姓男子，以及販售猥褻、性交照片或影片給論壇的李姓及郭姓男子。台北地檢署今天依違反兒少性剝削條例等罪起訴張男等6人。

檢察官指出，被害人私密行為影像無端遭人在網路上任意兜售、流傳，造成終生不可抹滅的污點與傷害，張男等人犯行對人性尊嚴、社會秩序所造成危害非低，請法官量以適當刑責。

偷拍 台大

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