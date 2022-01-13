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參選市長爆碩論抄襲檢今起訴 李眉蓁：尊重司法

聯合報 / 記者陳玫伶徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導

高雄市議員李眉蓁前年代表國民黨參與高雄市長補選，被起底就讀中山大學大陸研究所時，碩論涉嫌抄襲，此事讓李眉蓁形象大傷，也重挫選情，最後不敵當時對手陳其邁，敗陣收場。橋頭地檢署今天依違反著作權法罪嫌起訴她。李表示，尊重司法，全權交給律師處理。

起訴書指出，李眉蓁就讀國立中山大學大陸研究所撰寫論文時，明知「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」是另一名雷姓研究生民國89年間就讀國立台北大學公共行政暨政策研究所期間完成，是雷姓研究生享有著作財產權的語文著作，李眉蓁未經雷的同意或授權，不得擅自重製、改作。

李眉蓁竟基以重製、改作方式侵害他人著作權，97年7月前某日起，將雷的論文內容以逐字逐句重製方法，及選擇資料予以編排後加以改寫，撰寫為自己的碩士論文，侵害雷的著作財產權。

前年高雄市長補選，選戰過程最讓人印象深刻的一段攻防，就是李眉蓁碩論被控抄襲案。當時中山大學也啟動學術倫理委員會機制，學術倫理委員會當時也通知李眉蓁、指導教授林德昌出席說明，最後做出撤銷學位處分。

李眉蓁當時曾說，引起紛擾她對中山大學、指導教授林德昌等人感到抱歉，尊重校方的調查程序與決定，之前已明確說明要放棄中山大學碩士學位，也對指導老師受牽累感到抱歉。

最先踢爆李眉蓁論文涉抄襲的促轉會前副研究員吳佩蓉說，李眉蓁論文抄襲案終於有了完美結局，前年7月她揭發李眉蓁碩論涉及抄襲，對方先是矢口否認，並將責任推給母校中山大學，經媒體接續調查報導，真相水落石出，李眉蓁複製抄襲雷先生的論文比例高達96%。

經雷先生向橋頭地檢署提出告訴，檢方偵查確認李眉蓁侵害他人的著作財產權，「提起公訴是真的啦！」

吳佩蓉曾以無黨籍參選高雄市前金、新興、苓雅選區立委，她正評估2022要到左楠區參選市議員，有可能再與李眉蓁交手，話題性十足。

最先踢爆李眉蓁論文涉抄襲的促轉會前副研究員吳佩蓉曾以無黨籍參選高雄市前金、新興、苓雅選區立委，她正評估2022要到左楠區參選市議員，有可能再與李眉蓁交手，話題性十足。本報資料照片
最先踢爆李眉蓁論文涉抄襲的促轉會前副研究員吳佩蓉曾以無黨籍參選高雄市前金、新興、苓雅選區立委，她正評估2022要到左楠區參選市議員，有可能再與李眉蓁交手，話題性十足。本報資料照片
最先踢爆李眉蓁論文涉抄襲的促轉會前副研究員吳佩蓉曾以無黨籍參選高雄市前金、新興、苓雅選區立委，她正評估2022要到左楠區參選市議員，有可能再與李眉蓁交手，話題性十足。本報資料照片
最先踢爆李眉蓁論文涉抄襲的促轉會前副研究員吳佩蓉曾以無黨籍參選高雄市前金、新興、苓雅選區立委，她正評估2022要到左楠區參選市議員，有可能再與李眉蓁交手，話題性十足。本報資料照片
高雄市議員李眉蓁前年代表國民黨參與高雄市長補選，被起底就讀中山大學大陸研究所時，碩論涉嫌抄襲，此事讓李眉蓁形象大傷，也重挫選情，最後不敵當時對手陳其邁，敗陣收場。本報資料照片
高雄市議員李眉蓁前年代表國民黨參與高雄市長補選，被起底就讀中山大學大陸研究所時，碩論涉嫌抄襲，此事讓李眉蓁形象大傷，也重挫選情，最後不敵當時對手陳其邁，敗陣收場。本報資料照片
高雄市議員李眉蓁前年代表國民黨參與高雄市長補選，被起底就讀中山大學大陸研究所時，碩論涉嫌抄襲，此事讓李眉蓁形象大傷，也重挫選情，最後不敵當時對手陳其邁，敗陣收場。本報資料照片
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高雄市議員李眉蓁前年代表國民黨參與高雄市長補選，被起底就讀中山大學大陸研究所時，碩論涉嫌抄襲，此事讓李眉蓁形象大傷，也重挫選情，最後不敵當時對手陳其邁，敗陣收場。本報資料照片
高雄市議員李眉蓁前年代表國民黨參與高雄市長補選，被起底就讀中山大學大陸研究所時，碩論涉嫌抄襲，此事讓李眉蓁形象大傷，也重挫選情，最後不敵當時對手陳其邁，敗陣收場。本報資料照片

李眉蓁 中山大學 抄襲

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