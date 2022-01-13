參選市長爆碩論抄襲檢今起訴 李眉蓁：尊重司法

高雄市議員李眉蓁前年代表國民黨參與高雄市長補選，被起底就讀中山大學大陸研究所時，碩論涉嫌抄襲，此事讓李眉蓁形象大傷，也重挫選情，最後不敵當時對手陳其邁，敗陣收場。橋頭地檢署今天依違反著作權法罪嫌起訴她。李表示，尊重司法，全權交給律師處理。

起訴書指出，李眉蓁就讀國立中山大學大陸研究所撰寫論文時，明知「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」是另一名雷姓研究生民國89年間就讀國立台北大學公共行政暨政策研究所期間完成，是雷姓研究生享有著作財產權的語文著作，李眉蓁未經雷的同意或授權，不得擅自重製、改作。

李眉蓁竟基以重製、改作方式侵害他人著作權，97年7月前某日起，將雷的論文內容以逐字逐句重製方法，及選擇資料予以編排後加以改寫，撰寫為自己的碩士論文，侵害雷的著作財產權。

前年高雄市長補選，選戰過程最讓人印象深刻的一段攻防，就是李眉蓁碩論被控抄襲案。當時中山大學也啟動學術倫理委員會機制，學術倫理委員會當時也通知李眉蓁、指導教授林德昌出席說明，最後做出撤銷學位處分。

李眉蓁當時曾說，引起紛擾她對中山大學、指導教授林德昌等人感到抱歉，尊重校方的調查程序與決定，之前已明確說明要放棄中山大學碩士學位，也對指導老師受牽累感到抱歉。

最先踢爆李眉蓁論文涉抄襲的促轉會前副研究員吳佩蓉說，李眉蓁論文抄襲案終於有了完美結局，前年7月她揭發李眉蓁碩論涉及抄襲，對方先是矢口否認，並將責任推給母校中山大學，經媒體接續調查報導，真相水落石出，李眉蓁複製抄襲雷先生的論文比例高達96%。

經雷先生向橋頭地檢署提出告訴，檢方偵查確認李眉蓁侵害他人的著作財產權，「提起公訴是真的啦！」