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孫生媽媽推扶坐輪椅婦人回家 竟偷錢竊玉珮遭判刑6月

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

網紅「反骨男孩」成員孫生的母親孫姓女子，2021年1月4日在捷運芝山岩站幫忙推扶坐輪椅的老婦人回家，不料卻涉嫌偷走錢包、玉珮。士林地方法院今天宣判，孫母犯竊盜罪，累犯，判處6月徒刑，可易科罰金18萬元，為扣案財務沒收或追徵其價額。

孫生母親2021年1月4日下午5時許，在捷運芝山岩站見一名70歲婦人坐輪椅，主動上前推扶婦人回家，抵達後，孫母在婦人家中待了一段時間，孫母離開後，婦人發現錢包失竊，隨即報案。

警方調閱監視器發現，孫母涉嫌偷走錢包，疑似取走財物後，到附近一間旅館將錢包丟進旅館內清潔車，通知孫母到案，孫母否認犯行。檢方依照監視器畫面起訴孫母。

案發後孫生陪母到派出所說明，去年1月12日也在IG限時動態發文，無奈提到「又來到熟悉的警局，媽媽還是一樣現行犯，現在我真的都習以為常了」事後拍影片「大義滅親送警局」孫生也透露，母親無法克制偷竊衝動，很難勸說媽媽看醫生，因沒有做出傷害性的行為，無法強制就醫。

今早11時法官宣判，孫母犯竊盜罪，累犯，判處有期徒刑6月，可易科罰金，為扣案3800元、500元人民幣、3塊玉珮等物沒收或追徵其價額。可上訴。

反骨男孩2021年2月間，將孫生媽媽送警局的過程拍成影片並在頻道上曝光。圖／擷自YouTube
反骨男孩2021年2月間，將孫生媽媽送警局的過程拍成影片並在頻道上曝光。圖／擷自YouTube

監視器 捷運 竊盜

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