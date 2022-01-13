為了100萬元...窮父母拿掉避孕器懷第6胎賣親生骨肉
雲林縣一對夫妻經濟困頓仍連續生育多名子女，2人為了100萬元，讓妻子刻意取出避孕器再懷孕，將第6名小孩賣給65歲林姓老翁扶養，一審依買賣人口罪判夫妻各5年徒刑，二審改判各3年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
判決指出，夫妻兩2008年至2012年陸續生育4名子女，其中次女已由他人合法收養；2人2015年再誕下一名男嬰，卻因經濟狀況困窘，將才1個多月大的兒子送給結婚多年卻膝下無子女的林翁扶養，夫妻事後也裝置避孕器，無意再生小孩。
未料，林翁希望讓男嬰有手足陪伴生活，透過郭姓男子向夫妻遊說，希望以100萬元為代價，讓夫妻再懷孕生下一名小孩給他扶養，夫妻答應，妻子2016年2月到診所取出避孕器，事後也順利懷孕。
林翁在女方懷孕時先給付30萬，期間再按月支付2萬元；妻子2017年11月順利生下一名女嬰，是夫妻生的第6個小孩，也順利拿到林翁交付剩餘的50萬元。為了讓林翁順利收養女嬰，妻子也和林翁一同到戶政事務所辦理認領、從父姓，將林翁登記成女嬰生父。
夫妻兩人否認買賣女嬰犯行，供稱「我不是賣小孩」、「我不是為了錢，我根本不認識林翁」等語。法官認為，夫妻兩人領有低收入戶補助，且在男嬰出生後裝避孕器，可見沒有再生育女嬰的動機。
再者，妻子取出避孕器，距離生下男嬰僅約半年，且和林翁遊說再生一名小孩的時間有錢後關聯；妻子更於取出避孕器後不到數月就再度懷孕，可見夫妻兩懷孕產女，與林翁以100萬元為交換條件有因果關係，而非兩人有生育計畫。
法院認為，本案並非人蛇集團將人視為貨物交易，而男嬰、女嬰也確實被林翁和配偶妥善照護，雖林翁2019年過世，小孩目前仍由林翁妻子負責照顧，夫妻雖意圖賺取利益，但並非對女嬰出養後狀況毫不關心。
法官審酌夫妻兩共生育7名子女，且僅有國中畢業、國小肄業學歷，目前僅妻子打零工維生，丈夫則因毒品案在監執行中；雲林地方法院一審依買賣人口罪判夫妻各5年徒刑，台南高分院二審改判各3年徒刑，最高法院認為原審判決認事用法沒有違誤，駁回上訴定讞。
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