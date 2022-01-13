狠揍20秒再推老翁撞頭慘死 惡男還撂人醫院打死者家屬

桃園蔡姓男子開車載女友和蔡姓老翁發生糾紛，就揮拳朝對方痛毆20秒、再猛推害後腦撞地致死，犯後又找5、6名友人在急診室外追打蔡翁兒子，法院審酌，蔡雖符合自首予以減刑，但犯後不知省悟、欠缺尊重生命觀念，依傷害致死等罪判他10年，可上訴。

檢警調查，蔡男（32歲）2020年6月5日開車載張姓女友經桃園區大業路時，和另名同樣姓的蔡姓老翁（67歲）發生行車糾紛，2人發生口角蔡男又硬拉蔡翁車門，直接在駕駛座朝他頭部、身體連續重拳猛毆長達20秒才停止。

蔡翁被打到傷痕累累，但仍心有不甘對他喊「不要走」，未料蔡男情緒又被點燃，再上前以雙手猛推蔡翁胸口，害他整個人直接往後倒，結果頭部撞擊地面昏迷不起，緊急送醫開顱搶救仍在同月14日不治。

檢方查出，蔡翁送醫搶救時，蔡男還聯絡5、6名友人在急診室外毆打家屬，認為他惡性重大、犯後無悔意，偵結依傷害致死罪嫌起訴他，具體向法院求刑10年。

法院指出，蔡男先是揮拳毆打蔡翁，之後回自己車上途中被叫住，又推擊蔡翁害他致死，應構成傷害、傷害致死2罪，考量他犯後立即透過女友打119報案，並留在現場隨同員警做筆錄，符合自首要件予以減刑。

法院也審酌，蔡男因行車糾紛不能控制自己情緒，不僅打算強拖蔡翁下車，只因對方不從就在駕駛座猛烈毆擊，停手後又推他致死，造成蔡翁喪失寶貴生命，欠缺尊重他人生命、人性尊嚴觀念。

法院也認為，蔡翁犯後數度否認犯行，審理時一度坦承自身錯誤，又改口是遭蔡翁開門攻擊在先、互毆等，但監視器明明拍下是他站在車外，朝裡頭駕駛座的蔡翁攻擊，犯後還找5、6名友人追打被害人家屬，不體恤家屬傷痛也沒因鑄下大錯省悟。