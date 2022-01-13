不滿兒遭欺侮 父恫嚇國小生「再打他就拿菜刀殺了你」

屏東縣沈姓男子就讀國小的兒子遭一位同學欺侮，到國小校門口接兒子放學，剛好遇到對方準備回家，沈姓男子出言恫嚇「如果你再打他，我就拿菜刀殺了你」等語，屏東地院最近審結，依成年人故意對兒童恐嚇危害安全罪，處拘役50天，可易科罰金，一天一千元，緩刑2年。

判決指出，沈姓男子的兒子與一位同校同學相處不睦，素有嫌隙。去年4月下旬某天，中午放學，沈男到學校接兒子放學，剛好遇到這名兒子的同學在校門口，沈男竟恫稱「如果你再打他，我就拿菜刀殺了你」，家長知道後陪同報警處理。