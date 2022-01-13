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不滿兒遭欺侮 父恫嚇國小生「再打他就拿菜刀殺了你」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣沈姓男子就讀國小的兒子遭一位同學欺侮，到國小校門口接兒子放學，剛好遇到對方準備回家，沈姓男子出言恫嚇「如果你再打他，我就拿菜刀殺了你」等語，屏東地院最近審結，依成年人故意對兒童恐嚇危害安全罪，處拘役50天，可易科罰金，一天一千元，緩刑2年。

判決指出，沈姓男子的兒子與一位同校同學相處不睦，素有嫌隙。去年4月下旬某天，中午放學，沈男到學校接兒子放學，剛好遇到這名兒子的同學在校門口，沈男竟恫稱「如果你再打他，我就拿菜刀殺了你」，家長知道後陪同報警處理。

法官審理後考量，沈姓男子因為自覺其子在學校遭人欺侮，心生不滿犯下此案，動機非惡，惟其不思理性處理，任性而為，所為實有不該，考量沈男犯後坦承犯行，經調整後，與對方道歉，對方也願意原諒，對緩刑無意見，因此判可易科罰金，緩刑2年，以啟自新。

屏東縣一名父親不滿兒子遭同學欺負，接兒子放學時出言恐嚇這名同學，法院判他拘役50天，緩刑2年。圖為屏東地院外觀／報系資料照
屏東縣一名父親不滿兒子遭同學欺負，接兒子放學時出言恐嚇這名同學，法院判他拘役50天，緩刑2年。圖為屏東地院外觀／報系資料照

屏東縣 恐嚇

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