女子求印度網友同床過夜再喊遭姦 北院、高院都不信

一名女子指控到辛姓印度籍男網友住處過夜，對方卻趁她服藥昏睡後猥褻，她驚醒後大呼「Stop」、「What are you doing？」，反遭指侵。檢方依乘機猥褻、強制性交罪起訴，一審認為女子宣稱辛「力氣太大」，卻又說是她「拉」對方到派出所報案，不合邏輯，判辛無罪。台灣高等法院認為女子主動探求過夜、未拒觸碰，駁回檢方上訴。

辛姓（Sindhi）印度籍男子在台灣工作，與女子為網友關係，2019年7月24日深夜11點相約在辛的租屋處聊天。女子指辛問她要不要過夜？她答應後兩人分躺床鋪兩側入睡，但她卻在睡夢中被摸胸、腰，因她出言反抗，辛竟拉開她的底褲，接著用手指性侵她。

辛姓男子坦承有撫胸、腰，也有用手指與對方性交，但駁斥是猥褻、強制性交。辛說，當時是出於你情我願，女生在他面前換衣服，兩人睡覺時，自然發生一些愛撫的行為，可能是在愛撫過程中弄傷她下體，女方才會有醫院「陰道傷勢」的診斷證明，卻無其他瘀傷。

辛訴苦女方可以用手機、通訊軟體求救，但女方卻還怕他室友發現她在這裡，不合常理。他說，如果檢方起訴的事實是真的，怎麼可能陪女方到派出所、甚至還幫她查詢派出所的位置。

因女子表示要到派出所報案，辛幸男子嚇到，但告訴對方若堅持要報警，他也希望一起去「講清楚」，他還google派出所位置，兩人一同前往。

台北地方法院認為女子與辛姓男子在房間內互動良好，對留宿有默契，的確有可能發生性行為，加上女子說詞不一，又無其他補強證據，判辛無罪。

女子稱被性侵時有遭啃咬脖子、耳朵，還被強壓四肢，但穿T恤、短褲的她卻無明顯外傷。此外，依兩人通訊軟體對話來看，兩人雖不熟，但女子多次主動詢問是否可到辛姓男子住處，而且還願意等到男方的室友入睡後才上樓、在男方面前更衣、躺同一張床，高院認為她未遭性侵。