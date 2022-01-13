錢莊大亨被宰還得接受修復式司法？ 家屬：越聽越火大

前馬雷蒙舞團舞者、錢莊大亨施政雄財產遭員工唐世豪覬覦，2019年6月遭唐夥同同事江昶濬、陳天賜殺害，被載到宜蘭壯圍焚屍碎骨；一、二審依殺人、損壞屍體罪判唐和陳無期徒刑、江18年徒刑，最高法院撤銷唐、陳部分發回更審。高院更一審辯論終結，唐、陳都想和被害者家屬進行「修復式司法」，但遭斥「越聽越火大，殺人自己負責」。

施政雄（52歲）原是影劇圈知名「馬雷蒙」舞團的舞者，後來接觸放款業務，轉而開設錢莊，除了新北市泰山區設有公司，桃園市桃園區也設有分公司，唐世豪（31歲）、江昶濬（30歲）和陳天賜（43歲）等3人為分公司員工。

唐世豪等人覬覦公司財產，加上常因放款業務與施政雄口角，2019年5月早計畫殺施謀財，也想好行凶後焚屍滅跡，最後在翌月16日返回泰山繳交放款獲利時動手。

一審判決認定，案發當時，唐世豪因為繳回的120萬元放款數目又與施政雄爭執，他掏出身上的水果刀朝對方的肚子猛刺1刀，江昶叡見狀也立刻從施的背後將人抱住，阻止施掙扎反抗。陳天賜看到2人已經動手，也拿起開山刀往施的後頸砍下，見鮮血噴濺、再朝腹部補一刀；施雖掙扎哀求「有話好好商量」，仍因無法掙脫而死亡。

唐等人行凶後，將施的遺體塞進行李箱，返回桃園龜山買了汽油後，驅車前往壯圍江昶濬的老家焚屍滅證；為掩人耳目，他們還假裝在升火烤肉。施政雄失蹤後，檢警懷疑他已遇害，約談唐世豪等人後，突破江的心防，全案曝光，而施的遺骨已被鏟子、石頭搗碎。

施政雄的家屬要求判唐、陳死刑。高院前審開庭時，唐世豪的律師黃柏融表示，唐是用「開玩笑」的語氣說要處理被害人，照理應手段殘酷才處嚴苛之刑，但唐「只砍1刀、並非殘酷」，也沒在毀屍時添加油火，不應該處無期徒刑。

陳天賜則推說是唐世豪起念「要處理」，唐先下手後他才拿出開山刀砍兩刀，羈押期間他有抄佛經迴向死者，也固定寫信向施母致歉。江昶濬否認殺人，律師陳冠宇指唐、陳推諉卸責、栽贓嫁禍。因二審維持一審判決，唐世豪和陳天賜再上訴，最高法院撤銷、發回更審。

高一審11日開庭時，唐聲稱他與施理念不合，因施都用暴力討債，而他都用協商的方式與債務人溝通，他希望法院能協助進行「修復式司法」讓他和被害家屬道歉、溝通，並預備賠償150萬元。唐說「很對不起大家」，但否認謀財害命。陳天賜懊悔說，家人不諒解他為何做傷天害理的事。