快訊

獨／他赴景美醫院打流感疫苗卻被接種高端 第3劑還要多等91天

航空迷拍到F-16V戰機失事前影像 疑墜海前飛官昏迷失能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

付10萬封口費還被出賣 酒店妹違反藥事法遭訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

潘姓酒店小姐以招待旅遊為誘因，要李姓女子去香港託運1箱違禁醫療器材回台，詎料行李箱入關時被抓包，潘女擔心被李女供出，雙方簽下一張「保密協議」，潘女支付10萬元封口費給李女，要李女扛下罪責，沒想到李女收錢後出爾反爾，偵訊中供出潘女是主謀，台北地檢署今依違反藥事法起訴潘女。

據了解，潘女於2019年11月間，招待綽號「小娟」的李女赴港旅遊，條件是攜帶一箱皮箱入境，至於內容物無須過問，李女認為可行，因此受託答應前往香港帶貨。

李女返台後，被檢警通知該只皮箱內放有醫療違禁品，要李女到案說明，李女擔心吃官司，找了兄弟去找潘女談判，潘女這方也不甘示弱，同樣找兄弟出面圍事，雙方最後敲定以10萬元代價，由李女一肩扛下罪責。

詎料，李女收款後，卻未顧江湖道義，竟然偵查中把貨主供出，等於是拿了錢還咬出上游，檢方因此傳喚潘女出庭說明。潘女到案時否認是該皮箱所有人，供稱李女的說詞與事實不符，但檢方認為潘女曾有無照替人施打醫美產品前科，且根據李女提供的帳戶匯款資料、保密協議等物證，認為李女說詞可採，因此起訴潘女。

據了解，潘女在醫美界頗具爭議，曾因醫療糾紛衍生恐嚇取財案，遭檢警立案偵辦調查。

醫美

延伸閱讀

「H基金」吸金4億多元案 主嫌永達保險王牌經紀人遭訴

相關新聞

剛到職就請喪假 公司一查⋯岳父在他手上「死」兩次

郭姓男子岳父因意外過世，經新北檢相驗後開立屍體證明書，未料郭男到職新公司後，為請喪假竟變造岳父屍體證明書，將死亡日期改為...

欠費11萬房子被查封 桃園7旬婦無奈「交代孫子好多次」

桃園市77歲羅姓婦人名下汽車積欠ETC通行費、罰鍰等費用高達11萬元，卻遲遲未繳，直到法務部行政執行署桃園分署今天派員查...

特權疫苗爭議 蘊泉庄董事、特助涉嫌不實造冊遭起訴

新北淡水的蘊泉庄飯店，去年6月傳出造冊打特權疫苗爭議，董事長劉蕙萱的父親劉明燿指出，觀旅局呼籲要打疫苗公司人員才會造冊送...

毒駕、無照駕駛罰鍰不處理 怕查封公寓一次繳22萬

台北市許姓男子因吸毒開車、無照駕駛等遭裁罰15次，另滯納違反強制汽車責任保險法罰鍰，累計滯欠22萬元，法務部行政執行署台...

不滿提分手...廚師持刀砍殺女友母親 二審殺人罪仍判15年

台南市27歲黃姓廚師與29歲詹姓女子有感情糾紛，去年3月16日傳送訊息揚言威脅其人身安全，同月25日清晨持鋼刀潛入，要找...

大姐頭「凱莉」變會客菜總鋪師 首位申創貸款的更生人

更生人李凱莉入獄10多年獲假釋後，變身為「一品會客菜食堂」總鋪師，服務在監受刑人及家屬。李凱莉今天受法務部之邀一展廚藝，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。