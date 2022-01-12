付10萬封口費還被出賣 酒店妹違反藥事法遭訴

潘姓酒店小姐以招待旅遊為誘因，要李姓女子去香港託運1箱違禁醫療器材回台，詎料行李箱入關時被抓包，潘女擔心被李女供出，雙方簽下一張「保密協議」，潘女支付10萬元封口費給李女，要李女扛下罪責，沒想到李女收錢後出爾反爾，偵訊中供出潘女是主謀，台北地檢署今依違反藥事法起訴潘女。

據了解，潘女於2019年11月間，招待綽號「小娟」的李女赴港旅遊，條件是攜帶一箱皮箱入境，至於內容物無須過問，李女認為可行，因此受託答應前往香港帶貨。

李女返台後，被檢警通知該只皮箱內放有醫療違禁品，要李女到案說明，李女擔心吃官司，找了兄弟去找潘女談判，潘女這方也不甘示弱，同樣找兄弟出面圍事，雙方最後敲定以10萬元代價，由李女一肩扛下罪責。

詎料，李女收款後，卻未顧江湖道義，竟然偵查中把貨主供出，等於是拿了錢還咬出上游，檢方因此傳喚潘女出庭說明。潘女到案時否認是該皮箱所有人，供稱李女的說詞與事實不符，但檢方認為潘女曾有無照替人施打醫美產品前科，且根據李女提供的帳戶匯款資料、保密協議等物證，認為李女說詞可採，因此起訴潘女。

據了解，潘女在醫美界頗具爭議，曾因醫療糾紛衍生恐嚇取財案，遭檢警立案偵辦調查。