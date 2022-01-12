剛到職就請喪假 公司一查⋯岳父在他手上「死」兩次

郭姓男子岳父因意外過世，經新北檢相驗後開立屍體證明書，未料郭男到職新公司後，為請喪假竟變造岳父屍體證明書，將死亡日期改為到職後，成功騙取6天喪假，卻因郭男前公司提醒新公司他已請過喪假穿幫，新北地檢署依變造公文罪嫌起訴，並請法官沒收郭男騙取6天喪假所得薪資1萬2400元。

檢方調查，郭男岳父於去年2月28日因意外過世，新北檢相驗後於3月2日開立相驗屍體證明書給郭男，郭因此請了一次喪假。3月9日郭男跳槽新公司，他為假竟悄悄將相驗屍體證明書上的死亡、開立日期改為3月13日，再拿著變造證明書向新公司請假，成功騙取六天帶薪喪假，新公司老闆還對郭男剛到職，其岳父就因意外過世而感到印象深刻。

未料郭的老東家好心向新公司提醒他曾在3月2日以相同理由請喪假，新公司向老東家要來請假時附上的證明書一比對才驚覺郭男偽造證明書，氣得向郭提告，新北地檢署依變造公文罪嫌起訴，並請法官沒收郭男騙取6天喪假所得薪資1萬2400元。