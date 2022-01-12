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欠費11萬房子被查封 桃園7旬婦無奈「交代孫子好多次」
桃園市77歲羅姓婦人名下汽車積欠ETC通行費、罰鍰等費用高達11萬元，卻遲遲未繳，直到法務部行政執行署桃園分署今天派員查封她的房屋，她才大吃一驚，表示車都是孫子在開且「已交代多次」，表示願意繳納、希望能暫緩執行；執行人員見狀，才決定暫且寬限，但告知若再拖延將依法拍賣。
桃園分署指出，義務人楊梅區羅姓婦人（77歲）名下汽車，有高達200筆之ETC通行費未繳納，不僅遭市府交通事件裁決處裁處罰鍰6萬元，又滯欠牌照稅、汽車燃料費等，總計約11萬元之欠款均未繳納。
桃園分署先執行羅婦存款，僅受償2000餘元，再查出她名下有房產，今天下午派員查封她位在楊梅區的房屋；羅婦大吃一驚，對執行人員表示，車子都是孫子在開，已經交代過好多次，要求過戶，孫子也遲遲沒有辦理。
羅婦無奈，請媳婦與執行人員溝通，瞭解如何處理欠費等，並請求暫緩執行；執行人員見狀，決定暫且寬限，但明確告知若繼續拖延未繳納，將執行後續相關拍賣程序。
桃園分署今天一早也到桃園區查扣車輛。許姓男子（41歲）欠ETC通行費及停車費102筆，共1萬8725元未繳納，今天早上8時將車輛停放在桃園區寶慶路鎮海宮對面的；桃園分署透過交通局得知，派員前往，先電聯許男告知其任職公司沒有依執行命令將扣押薪水交給交通局，待他立即聯繫公司、當場繳清，車輛才免於被查封、拖吊。
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