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毒駕、無照駕駛罰鍰不處理 怕查封公寓一次繳22萬

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
許姓男子今委託代理人到台北分署清償22萬元。圖／台北分署提供
許姓男子今委託代理人到台北分署清償22萬元。圖／台北分署提供

北市許姓男子因吸毒開車、無照駕駛等遭裁罰15次，另滯納違反強制汽車責任保險法罰鍰，累計滯欠22萬元，法務部行政執行署台北分署預備查封許名下公寓，許今天委託代理人到場繳清罰鍰。

50歲的許2019年11月至2021年4月因吸毒開車、無照駕駛、違規停車、闖紅燈、超速等交通違規，台北市交通事件裁決所對他開出15張罰單，2021年6月陸續移送台北分署執行，他另違反強制汽車責任保險法遭罰鍰，全部滯納金22萬元。

台北分署今天說，執行官月前查得許名下有台北市萬華區的公寓，2021年12月間發函地政機關辦理查封，定於本月14日到現場查封。

不過，許已將公寓設定給銀行擔保，銀行收到查封登記函後，要求許儘速處理，否則將追償全部債務，許為避免強制執行，導致債務提前到期，今天委託代理人到台北分署一次清償22萬元。

北市 吸毒

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