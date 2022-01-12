不滿提分手...廚師持刀砍殺女友母親 二審殺人罪仍判15年

台南市27歲黃姓廚師與29歲詹姓女子有感情糾紛，去年3月16日傳送訊息揚言威脅其人身安全，同月25日清晨持鋼刀潛入，要找詹女談判，躲在3樓時被詹母撞見，涉持刀砍傷詹母，毆打詹女及阿嬤，詹母送醫不治，一審在殺人罪判15年，檢方認量刑過輕不服上訴，二審殺人部分仍判15年，合併對詹女傷害罪，應執行15年6月。

黃姓男子自陳罹適應性障礙症等症狀，接受鑑定時表示，犯案當時遇到詹母後，有瞬間回想起詹母先前對自己的批評與汙辱，於是自己失去理智，知道自己想要逃，但做了甚麼事情並不記得。

他說，腦海和内心一直反覆出現「他媽的我要殺了他」；當時他情緒無法控制，他也不知道要如何控制。

經鑑定結果，黃男行為時，意識清楚，定向感正常，可能因近期感情與壓力因素，以致在憤怒情緒下犯案，並認欠缺積極證據可證明黃男在其犯罪行為時其辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為的能力有喪失或顯著減低的情況。

一審認黃男犯殺人罪，處15年，又犯傷害罪（對詹女部分），處8月，又犯傷害罪（對阿嬤部分），處5月，又犯恐嚇危害安全罪，處4月，又犯無故侵入他人住宅罪，處3月，不得易科罰金應執行15年6月，得可易科罰金部分應執行9月。

二審認為，黃男持鋼刀刺擊詹母8次，是基於同一殺人犯意，於密接時間、地點內實施，侵害同一法益，而認屬接續犯且一罪論處。另黃男取走詹女手機，阻止她呼叫救護車，涉傷害及強制犯行，從一重依傷害罪處斷。

至於黃男犯恐嚇危害安全、無故侵入他人住宅、殺人、傷害（2罪）犯行，犯意各別，行為互異，應分論併罰。

合議庭認黃男已造成詹女恐懼、剝奪詹母生命及家屬無法抹滅的傷痛，犯罪情節及惡性不輕，所造成損害極為嚴重，黃男雖表示願意賠償詹女及家屬，但詹女等人均無意與黃男和解，黃男雖已坦承部分犯行，仍否認具殺人犯意，難認有悔意，兼衡黃男罹患有精神疾病、無前科等一切情狀。

因此，就原判決關於殺人、對詹女犯傷害罪及不得易科罰金定應執行刑部分均撤銷，認黃男犯殺人罪，處15年，又犯傷害罪（對詹女部分），處8月，應執行15年6月徒刑，其餘部分均駁回。