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大姐頭「凱莉」變會客菜總鋪師 首位申創貸款的更生人

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

更生人李凱莉入獄10多年獲假釋後，變身為「一品會客菜食堂」總鋪師，服務在監受刑人及家屬。李凱莉今天受法務部之邀一展廚藝，她說，要以感恩的心情來感謝法務部長、觀護人對她的支持。

現年63歲的李凱莉過去從事應召站，又因毒品案被判刑17年，58歲時假釋出獄，出獄5天即經營起監所會客菜的生意，是首位成功申請創業鳳凰貸款的更生人。

檢察總長江惠民去年聽到廣播節目專訪李凱莉，將專訪內容傳給法務部長蔡清祥，蔡清祥去年12月南下公出，邀李凱莉到法務部一展廚藝。

李凱莉說，朋友在她出獄後，都好奇以她過去的收入，是否適應做會客菜的生意，但她認為，只要正正當當賺錢，又能認識受刑人家屬，以服務家屬的心態工作，錢賺多賺少不是問題。

蔡清祥說，觀護人工作是善於運用政府及民間資源，以公私協力，協助及關懷受保護管束人重新適應社會，李凱莉過去有「大姐頭」風範，但特質用錯地方，現在她已將能力用在對的地方，她的現身說法，帶領其他更生人向善，更具說服力。

更生人李凱莉。記者王聖藜／攝影
更生人李凱莉。記者王聖藜／攝影
蔡清祥與李凱莉(右)。記者王聖藜／攝影
蔡清祥與李凱莉(右)。記者王聖藜／攝影

法務部 更生人

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