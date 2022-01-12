大姐頭「凱莉」變會客菜總鋪師 首位申創貸款的更生人

更生人李凱莉入獄10多年獲假釋後，變身為「一品會客菜食堂」總鋪師，服務在監受刑人及家屬。李凱莉今天受法務部之邀一展廚藝，她說，要以感恩的心情來感謝法務部長、觀護人對她的支持。

現年63歲的李凱莉過去從事應召站，又因毒品案被判刑17年，58歲時假釋出獄，出獄5天即經營起監所會客菜的生意，是首位成功申請創業鳳凰貸款的更生人。

檢察總長江惠民去年聽到廣播節目專訪李凱莉，將專訪內容傳給法務部長蔡清祥，蔡清祥去年12月南下公出，邀李凱莉到法務部一展廚藝。

李凱莉說，朋友在她出獄後，都好奇以她過去的收入，是否適應做會客菜的生意，但她認為，只要正正當當賺錢，又能認識受刑人家屬，以服務家屬的心態工作，錢賺多賺少不是問題。