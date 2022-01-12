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疫情影響致周轉不靈 室內裝潢老闆愛車被查封

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

江男因積欠14萬餘元的健保費、停車費與交通違規罰鍰等，被新北分署拖吊查扣愛車，19天後才抱現金9萬直奔新北分署，辦理分期付款將愛車領回。圖／新北分署提供
江男因積欠14萬餘元的健保費、停車費與交通違規罰鍰等，被新北分署拖吊查扣愛車，19天後才抱現金9萬直奔新北分署，辦理分期付款將愛車領回。圖／新北分署提供

42歲江姓男子因積欠健保費、停車費與交通違規罰鍰等共14萬餘元，被移送法務部行政執行署新北分署執行，新北分署與新北交通局合作，上月16日趁江將車輛停放收費停車格時強制拖吊查封，江男19天後至新北分署辦理分期，稱因工作受疫情影響，無法如期繳清欠款，由行政執行官評估後同意江男辦理分期付款繳清，取回車輛。

新北分署指出，江男名下雖有4輛車，卻積欠健保費25筆、使用牌照稅、停車費與交通罰鍰等五萬餘元，合計約14萬5千元；因久未繳納，案件2020年6月起陸續移送新北分署執行。

新北分署鎖定江男名下車輛查扣，上月16日趁著江男將車輛停放新莊中原東路收費停車格時前往查封拖吊，江男見愛車慘遭拖吊，趕緊致電書記官表示會在27日繳清欠款，但他直到本月3日才帶著九萬元到新北分署辦理分期付款，稱他從事室內裝潢，因受疫情影響，資金挪給公司周轉導致無法繳清欠款，經行政執行官評估後同意辦理分期付款，順利取回愛車。

新北分署呼籲，民眾務必按時繳清稅捐、罰鍰、停車費及ETC通行費等，切勿因積欠停車費、ETC通行費或受到交通違規裁罰卻步繳納而遭受強制執行，否則將另付一筆車輛拖吊、保管費，得不償失。

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