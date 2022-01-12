陳菊觀摩國民法官：監察院告發案39％與司法有關

國民法官明年元旦上路，台北地方法院今舉辦國民法官模擬法庭審理、評議程序，監察院長陳菊率司法及獄政委員會監委到案觀摩；陳菊說，來自不同生命經驗的人參與審判，與監察院重視人權保障、司法公正都是重要的民主核心價值。

陳菊說，國民法官是司法院長許宗力所領導的團隊經過多方堅持而完成，依照監察院辦理的案件中，有39%與司法有關、有26%與獄政有關，司法與獄政即占據監察院業務量的最高比例，足見民眾對司法議題格外關注。

陳菊說，監察院尊重審判獨立，更尊重法官職權，相信透過院際間溝通與協調，監察院定會對司法有更多的理解。

監察委員王美玉說，監察院注重人民的訴訟權，注重有公平的法院，國民法官制度歷經參審、陪審後決定，可讓來自不同領域的人民以多元思考、關照案件，以便讓判決能更貼近社會脈動。

王美玉說，觀摩國民法官開庭後，發現檢、辯都以淺顯易懂的語言整理法律爭點，雖制度還是有爭議，但絕對是重要司法獨立的制度。

台北地院今天邀請監察委員觀摩時，司法院長許宗力、司法院秘書長林輝煌等人到場指導，院長黃國忠在法院門口迎接陳菊等人進場。

司法、監察兩院官員進入法庭後，入座旁聽席，並尊重法院審理程序，比照一般旁聽民眾；模擬法庭合議庭由余銘軒、賴鵬年、葉詩佳3位職業法官及4女2男共6位選任國民法官組成，9人將共同評議決定模擬有罪、無罪以及量刑。