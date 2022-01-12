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陳菊觀摩國民法官：監察院告發案39％與司法有關

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

國民法官明年元旦上路，台北地方法院今舉辦國民法官模擬法庭審理、評議程序，監察院長陳菊率司法及獄政委員會監委到案觀摩；陳菊說，來自不同生命經驗的人參與審判，與監察院重視人權保障、司法公正都是重要的民主核心價值。

陳菊說，國民法官是司法院長許宗力所領導的團隊經過多方堅持而完成，依照監察院辦理的案件中，有39%與司法有關、有26%與獄政有關，司法與獄政即占據監察院業務量的最高比例，足見民眾對司法議題格外關注。

陳菊說，監察院尊重審判獨立，更尊重法官職權，相信透過院際間溝通與協調，監察院定會對司法有更多的理解。

監察委員王美玉說，監察院注重人民的訴訟權，注重有公平的法院，國民法官制度歷經參審、陪審後決定，可讓來自不同領域的人民以多元思考、關照案件，以便讓判決能更貼近社會脈動。

王美玉說，觀摩國民法官開庭後，發現檢、辯都以淺顯易懂的語言整理法律爭點，雖制度還是有爭議，但絕對是重要司法獨立的制度。

台北地院今天邀請監察委員觀摩時，司法院長許宗力、司法院秘書長林輝煌等人到場指導，院長黃國忠在法院門口迎接陳菊等人進場。

司法、監察兩院官員進入法庭後，入座旁聽席，並尊重法院審理程序，比照一般旁聽民眾；模擬法庭合議庭由余銘軒、賴鵬年、葉詩佳3位職業法官及4女2男共6位選任國民法官組成，9人將共同評議決定模擬有罪、無罪以及量刑。

本場次模擬審理案件為一傷害致死案，模擬案件被告胡姓男子被控在圖書館前與羅姓男性友人坐在長椅上喝酒，胡毆打羅在地，再以腳踢踹羅的胸、腹部，造成羅內臟挫裂死亡，胡被依傷害致死罪嫌起訴。

陳菊（中）考察國民法官開庭。記者王聖藜／攝影
陳菊（中）考察國民法官開庭。記者王聖藜／攝影
監察委員王美玉。記者王聖藜／攝影
監察委員王美玉。記者王聖藜／攝影
陳菊（前排中）考察國民法官開庭。記者王聖藜／攝影
陳菊（前排中）考察國民法官開庭。記者王聖藜／攝影

司法院 監察院 國民法官

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